1. FC Nürnberg spielt unentschieden in Wiesbaden

Wiesbaden: In der zweiten Fussball-Bundesliga Liga ist der 1. FC Nürnberg in Wiesbaden nicht über ein 1:1 hinausgekommen. Der Club verbessert sich damit auf Platz 8 in der Tabelle. Der Hamburger SV verlor zuhause gegen Hannover 96 mit 3:4.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.02.2024 23:00 Uhr