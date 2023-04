1. FC Nürnberg spielt 1:1 gegen Karlsruhe

Kurzmeldung ein/ausklappen EKD-Ratsvorsitzende Kurschus unterstützt Demonstrationen für Frieden

Berlin: Die traditionellen Ostermärsche in Deutschland erreichen heute ihren Höhepunkt. In mehreren Städten finden Kundgebungen statt, darunter auch in München, Stuttgart, Leipzig, Köln und Bremen und Berlin. Sie stehen auch in diesem Jahr im Zeichen des Ukraine-Kriegs. Nicht an den Ostermärschen teilnehmen will die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche, Kurschus. Der "Neuen Osnabrücker Zeitung" sagte die Kirchenvertreterin, sie habe eine andere Art, ihre Sehnsucht nach Frieden auf die Straße zu bringen. Kurschus fügte hinzu, sie unterstütze aber die Teilnehmer der Veranstaltungen, die für den Frieden demonstrieren. Die Veranstalter rechnen bundesweit mit mehreren zehntausend Ostermarschierern.

