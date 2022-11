1. FC Nürnberg schafft Sprung aus Abstiegszone

Nachrichtenarchiv - 13.11.2022 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Zur Fußball-Bundesliga: Der 1. FC Nürnberg muss nicht in der Abstiegszone überwintern. Das Team von Trainer Weinzierl setzte sich zum Abschluss der Hinrunde in der 2. Liga mit 2 zu 1 gegen den SC Paderborn durch - und kletterte auf den 11. Tabellenplatz. Die Spielvereinigung Greuther Fürth liegt auf Rang 10. Die Fürther holten auswärts bei Spitzenreiter Darmstadt einen Punkt. Am Ende stand es 1 zu 1. Außerdem gewann Bielefeld 3 zu 1 gegen Magdeburg.

Sendung: BR24 Nachrichten, 13.11.2022 16:00 Uhr