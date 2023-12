1. FC Nürnberg peilt DFB-Pokal-Viertelfinale an

Zum Fußball: Am frühen Abend spielt der 1. FC Nürnberg im DFB-Pokal-Achtelfinale in Kaiserslautern. Der Club ist der letzte bayerische Vertreter in dem Wettbewerb. Außerdem empfängt Magdeburg Düsseldorf. Am späteren Abend spielt dann noch Mönchengladbach gegen Wolfsburg. Homburg hat St. Pauli zu Gast.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.12.2023 07:00 Uhr