1. FC Nürnberg muss erste Heimniederlage der Saison hinnehmen

Britischer Autor Rushdie wird bei Lesung niedergestochen

Chautauqua: Der britische Autor Salman Rushdie ist bei einer Veranstaltung im US-Bundesstaat New York auf der Bühne angegriffen worden. Dabei erlitt der 75-Jährige nach Angaben der Polizei eine Stichwunde am Hals. Er wurde sofort in ein Krankenhaus geflogen. Die Polizei nahm den Täter fest. Laut ersten US-Medienberichten stürmte ein Mann während eines Vortrags von Rushdie auf das Podium der Chautauqua Institution im Westen New Yorks. Der Täter schlug und stach auf Rushdie ein, bevor er überwältigt werden konnte. 1989 war der Autor vom damaligen iranischen Religionsführer Ayatollah Khomeini mit einer Fatwa zum Tode verurteilt worden. Begründet wurde der islamische Richtspruch damit, dass Rushdies Buch "Die satanischen Verse", gegen den Islam, den Propheten und den Koran gerichtet sei. Erst seit einigen Jahren tritt Rushdie wieder öffentlich auf, nachdem er lange Zeit unter Polizeischutz in verschiedenen Verstecken lebte.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.08.2022 21:00 Uhr