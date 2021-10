1. FC Nürnberg gewinnt bei Dynamo Dresden 1:0

Grüne entscheiden in Kürze über Aufnahme von Koalitionsverhandlungen

Berlin: Die Grünen wollen in Kürze entscheiden, ob sie in Koalitionsverhandlungen mit SPD und FDP eintreten. Zur Stunde wird noch das Sondierungspapier auf einem kleinen Parteitag in Berlin diskutiert. Grünen-Co-Chef Habeck erklärte, der ausgehandelte Text sei ein gutes Sondierungspapier. Es schaffe die Chance, dem Land eine Politik zu geben, die auf der "Höhe der Zeit" Antworten gebe. Die Grünen hätten nunmehr die Chance, in die Regierung einzutreten und künftig nicht nur Papier für Parteitage zu schreiben. Auch die bayerische Grünen-Politikerin Roth warb für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen. Sie rief die Delegierten dazu auf, sich vorzustellen, was es bedeute, die Unionsparteien in die Opposition zu schicken. Das, so Roth, lohne allemal jede Mühe in etwaigen Koalitionsverhandlungen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 17.10.2021 15:30 Uhr