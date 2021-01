1. FC Köln feiert wichtigen Sieg gegen Bielefeld - Nürnberg verliert erneut

Nachrichtenarchiv - 31.01.2021 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Köln:: Im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga hat der 1. FC Köln einen wichtigen Sieg gelandet und gegen Bielefeld mit 3:1 gewonnen. Sie schafften so den ersten Heimerfolg seit fast einem Jahr. In Liga zwei werden unterdessen die Sorgen des 1. FC Nürnberg immer größer. Der Club verlor 0:2 in Sandhausen, kassierte damit die vierte Niederlage hintereinander und liegt nur noch zwei Punkte vor dem Relegationsrang, den nun Sandhausen belegt. Der ebenfalls abstiegsbedrohte FC St. Pauli schlug Heidenheim 4:3 - und Bochum unterlag dem Karlsruher SC 1:2.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 31.01.2021 18:00 Uhr