1. FC Kaiserslautern steigt in die zweite Liga auf

16 Menschen sterben bei Schusswaffenangriff an Schule in Texas

Houston: An einer Schule in der Kleinstadt Uvalde im US-Bundesstaat Texas hat es am Abend einen Schusswaffenangriff gegeben. Der texanische Gouverneur gab an, dass dabei 14 Kinder und ein Lehrer getötet wurden. Auch der Angreifer ist nach den Worten des Gouverneurs tot. Der 18-Jährige wurde vermutlich von Polizisten erschossen. Mehrere Verletzte wurden in Krankenhäuser gebracht. Die Tat ereignete sich an einer Grundschule. Sie wird von etwa 600 Schülern besucht. Von den Behörden liegen bislang keine Angaben zu den Hintergründen der Tat vor. In den USA kommt es regelmäßig zu tödlichen Schusswaffenattacken. Davon betroffen sind immer wieder auch Schulen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.05.2022 00:00 Uhr