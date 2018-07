Rettungsmission Mehrere Jungen aus Höhle in Thailand befreit - Einsatz unterbrochen

Die Rettungsaktion in der thailändischen Tham-Luang-Höhle ist bislang gut verlaufen: Mehrere Jungen wurden befreit. Nun aber müssen die Einsatzkräfte eine längere Pause eingelegen.

Um 20.01 Ortszeit kam die offizielle Bestätigung: Die ersten beiden Jungs sind draußen. Sie wurden noch am Höhleneingang medizinisch behandelt und dann weitergefahren in das Krankenhaus der Provinz Chiang Rai im Norden Thailands. Damit glückte die Rettung der ersten Jugendlichen deutlich früher als erwartet.

In zehn Stunden wird die Rettung fortgesetzt

Am Morgen hatte der Leiter der Einsatzkräfte Narongsak Osottanakorn noch gesagt, wegen der Komplexität der Aufgabe sei eine Vorhersage kaum möglich, er selbst hoffte frühestens für 21 Uhr Ortszeit auf die Ankunft der ersten Jungen und eine Erfolgsmeldung. Mittlerweile befinden sich zwei weitere Jugendliche in Sicherheit, so dass vier der insgesamt 13 Mitglieder des thailändischen Jugendfußballteams als gerettet gelten können.

Zunächst hieß es, dass bereits sechs Jungen gerettet seien, dies wurde jedoch wieder korrigiert. Die Rettungskräfte, so heißt es von offizieller Seite, bräuchten nun zehn Stunden, um die nächste Operation vorzunehmen, also die noch in der Höhle befindlichen Jungen zu retten.

Spezialtauchern war es geglückt, die vier Kinder ins Freie zu bringen. Einige von ihnen kamen per Krankenwagen und Rettungshubschrauber ins Krankenhaus.

Einige Alternativen zur Rettung wurden verworfen

Seit zwei Wochen wartete das Team mit thailändischen Jugendfußballern und ihrem Trainer auf die Rettung, in den letzten Tagen wurde viel über den richtigen Zeitpunkt diskutiert und darüber, wie man die Jugendlichen mit möglichst geringem Risiko wieder ins Freie holen sollte. Mehr als 100 Bohrungen wurden vorgenommen, bis zu 400 Meter tiefe Rettungsschächte, aber die Jungen auf diese Weise zu finden sei, so ein Helfer, als müsse man in einem grünen Wald ein grünes Ziel treffen.

Jeder Junge wird von zwei Tauchern begleitet

Die Tauchaktion galt spätestens seit letzten Freitag als hochgefährlich, als ein erfahrener Taucher auf dem Weg zurück aus der Höhle ertrank. Ein gut ausgebildeter Taucher braucht gut fünf Stunden für den zum Teil extrem engen, scharfkantigen, matschigen und natürlich stockdunklen über vier Kilometer langen Weg ins Freie.

Geplant war, dass immer jeweils zwei Profis einen Jugendlichen auf diesem Weg begleiten. In jedem Fall ist das Risiko sehr hoch, aber die Verantwortlichen setzten neben anderen Faktoren auch auf die hohe Motivation der Jugendlichen, auch wenn von denen einige nicht einmal schwimmen können und nur einer so etwas wie Taucherfahrung hat.