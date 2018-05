Die Mauer muss weg! Geschichten aus Bayern

Auch auf der 422 Kilometer langen Grenzlinie zwischen DDR und Bayern wird am 9. November 1989 Geschichte geschrieben. Begleiten Sie uns zu den Schauplätzen des Umbruchs: Zum Grenzübergang Rudolphstein in der Nacht des 9. November, in die überfüllten Kaufhäuser von Hof, ins endlich nicht mehr geteilte Dorf Mödlareuth ...