Designierter Mininsterpräsident mit Kurswechsel Markus Söder lehnt Koalition mit FDP ab

Es ist eine Abkehr von traditionellen CSU-Positionen, die der designierte bayerische Ministerpräsident Markus Söder ankündigt. So ist der langjährige Wunschpartner der Christsozialen, mit dem sie in der letzten Koalition in Bayern noch zusammen regiert haben, offensichtlich in Ungnade gefallen. Söder erteilte den Liberalen eine Absage:

"Wer sich in Berlin nicht traut zu regieren, braucht nicht in München um Verantwortung zu buhlen." Markus Söder im Interview mit der Bild am Sonntag

Er bedauere es, dass die FDP sich bei den Jamaika-Verhandlungen der Verantwortung entzogen habe. Es habe einigen der Mut gefehlt. "Man kann doch auch im Fußball nicht einfach sagen, man wartet auf die nächste Weltmeisterschaft, nur weil einem die Gegner zu schwer sind", sagte der designierte Ministerpräsident.

Söder für weniger Flächenfraß

Der künftige Ministerpräsident steckt im Vorfeld der morgen beginnenden Klausurtagung der CSU im fränkischen Kloster Banz Themenfelder vor der Landtagswahl ab.

Inhaltlich versucht Söder Themen zu besetzen, die die Menschen offensichtlich bewegen und bei denen geplante Volksbegehren erfolgversprechend scheinen. So will er dem von den Grünen und der ÖDP initiierten Volksbegehren zum Flächenfraß mit eigenen CSU-Initiativen die Grundlage entziehen.

"Die alte Lösung hat nicht zum Frieden in der Bevölkerung beigetragen, und da die Staatsregierung sich immer für Eigentum einsetzt, gilt es, dieses Eigentum zu schützen, und da brauchen wir eine Regelung wie diese Straßenbeiträge abgeschafft werden können." Markus Söder

Dabei plädiert der amtierende bayerische Finanzminister für eine "vernünftige Übergangsregelung" und eine angemessene finanzielle Kompensation der Gemeinden.

Zu dem Volksbegehren unter dem Titel "Betonflut eindämmen" zur Begrenzung des Flächenverbrauchs, sagte der Minister weiter, dass durch rigorose Verbote Bauland am Land teuer werden könnte und sich weniger Bürger dann Eigentum leisten können. Zudem sei zu befürchten, dass die Kommunen unter Druck gerieten und dann verstärkt in die Höhe bauen würden.

Statt Verboten plädiert Söder für Programme, die Anreize schaffen, um Flächenverbrauch zu sparen. Insgesamt sei Flächenverbrauch in Bayern zurückgegangen und liege sowieso unter dem Durchschnitt im nationalen Vergleich.

Söder will wieder mehr Grün in den Städten

Konkret kündigte Söder unter anderem Maßnahmen zur Wiederbelebung von Ortskernen und zur Beseitigung von innerstädtischen Brachflächen an. "Und wir überlegen ein eigenständiges Entsiegelungsprogramm, also eine Förderung für Kommunen, um versiegelte Flächen wieder in natürliche umzuwandeln", sagte er. "Denn wir brauchen auch in Städten und Dörfern wieder mehr Grün."

Abschaffung der Straßenausbaubeiträge

Auch das von den Freien Wählern angekündigte Volksbegehren zu den Straßenausbaubeiträgen will Söder durch die Abschaffung der Beiträge überflüssig machen. Zugleich sollen spezielle Übergangsregelungen den Kommunen die Mindereinnahmen ersetzen. "Wir brauchen dann aber saubere Übergangsregelungen und eine finanzielle Kompensation für die Kommunen", sagte er. "Es soll niemand benachteiligt sein."

"Wir Freien Wähler freuen uns, dass wir die CSU mit den Straßenausbaubeiträgen aufgescheucht haben. Es ist nur traurig, dass immer ein Volksbegehren und eine Landtagswahl nötig sind, um die CSU in Bewegung zu bringen." Hubert Aiwanger, Vorsitzender der Freie Wähler Landtagsfraktion

Kante gegen die AfD

Politisch machte Söder die harte Linie der CSU deutlich. So kündigte er einerseits ein härteres Vorgehen gegen die AfD an. "Neben dem Regierungshandeln ist die langfristige Aufgabe für die Union, die Zersplitterung des bürgerlichen Lagers aufzuhalten", sagte er in einem Interview mit der "Bild am Sonntag". "Die Union war im Umgang mit der AfD bisher zu zurückhaltend."

Wer nicht in der Lage sei, den "rechtsradikalen" Thüringer Landeschef Björn Höcke aus seiner Partei auszuschließen, könne sich nicht als bürgerliche Kraft bezeichnen.

Nachforderung der SPD im Bund

Im Bund erteilte er Nachforderungen der SPD im Zuge der Sondierungsergebnisse für eine große Koalition eine Absage. Die Sozialdemokraten hätten in den Gesprächen viel erreicht. Söder appellierte vor diesem Hintergrund an den SPD-Parteitag, grünes Licht für Koalitionsverhandlungen zu geben.