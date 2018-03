Entscheidung im Landtag Markus Söder ist neuer bayerischer Ministerpräsident

Markus Söder ist neuer bayerischer Ministerpräsident. Er wurde im bayerischen Landtag mit 99 von 169 möglichen Stimmen gewählt. Der gebürtige Nürnberger ist mit 51 Jahren der bei Amtsantritt jüngste bayerische Ministerpräsident aller Zeiten. Söder folgt auf Horst Seehofer, der das Amt am 13. März niedergelegt hatte und seit Mittwoch neuer Bundesinnenminister ist. Söder ist der elfte bayerische Ministerpräsident seit dem Zweiten Weltkrieg.

Zwei der 101 im Landtag vertretenen CSU-Abgeordneten fehlten bei der Wahl krankheitsbedingt. Mit 99 Stimmen hat Söder damit wohl alle Stimmen der CSU-Fraktion erhalten. Er nahm die Wahl an und legte im Anschluss den Amtseid ab. In seiner ersten Rede als Ministerpräsident bedankte sich Söder für das Vertrauen. "Es ist mir eine Ehre, diesem Land und diesen Menschen dienen zu dürfen."

Söder: Sorgen der Menschen an erster Stelle

In seiner kurzen Rede versprach Söder, sich den Problemen der Menschen im Freistaat anzunehmen. "Die Sorgen der Menschen müssen egal bei welchem parteipolitischen Streit immer an erster Stelle stehen", so Söder. Es reiche nicht nur über Probleme zu reden, man müsse sie auch lösen. Deswegen werde sein Motto sein: "machen und kümmern". "Ich will ein Ministerpräsident für alle Bürger in Bayern sein, aber auch einer der authentisch bleibt - mit Haltung und Meinung. Ich verspreche 100 Prozent Einsatz für unser Land."

Lauter Applaus auch für Seehofer

Landtagspräsidentin Barbara Stamm hatte am Vormittag die Sonderplenarsitzung eröffnet und bei ihrer Begrüßungsrede dem früheren Ministerpräsidenten Horst Seehofer für seine Arbeit gedankt. Dafür gab es von der CSU-Fraktion langen, lauten Applaus. Auch der CSU-Fraktionsvorsitzende Thomas Kreuzer dankte in seiner Rede zunächst Seehofer für seine "außerordentliche und überaus erfolgreiche Arbeit als Bayerischer Ministerpräsident". Er habe "wesentliche Weichenstellungen für die Zukunft vorgenommen" – etwa ein schuldenfreies Bayern 2030. Söder nannte er einen Politiker "mit Handschlagqualität" und "Durchsetzungskraft". Er werde ein starker und angesehener Ministerpräsident werden.

Kohnen mahnt zu mehr Ernsthaftigkeit

Natascha Kohnen, SPD-Spitzenkandidatin für die Landtagswahl im Herbst, kritisierte bei der Aussprache im Landtag Horst Seehofer für einen politischen "Zick-Zack-Kurs" und betonte, sie erwarte "Ernsthaftigkeit" von der neuen Regierung. Man müsse Probleme ernsthaft lösen und dürfe nicht nur Vorschläge machen, die auf einen "Effekt zielen", um Wähler zu generieren. Ein guter Ministerpräsident trete mit "Maß und Bescheidenheit" auf. Sie habe ihre Zweifel, dass Söder das Amt so ausfüllen werde. Kohnen wolle aber auch nicht vor Amtsantritt Söders eine Note vergeben.

Aiwanger: "Dinge in Bayern nicht schönreden"

Der Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler, Hubert Aiwanger, warnte den zukünftigen Ministerpräsidenten davor, die "Dinge in Bayern schön zu reden" und betonte, dass es durchaus noch Vieles gäbe, was die Politik im Freistaat anpacken müsse – etwa die Arbeitsbedingungen von Hebammen, die ärztliche Versorgung oder Zeitarbeitsverträge von angestellten Lehrern. Die Politik müsse die Sorgen der Menschen aufgreifen, nicht vom Paradies schwärmen oder das Land schlecht reden, so Aiwanger. "Köpfe kommen und gehen, es geht um die Inhalte", sagte Aiwanger in seiner Rede. "Die Politik muss den Menschen die Gewissheit geben: Die da vorne hören mir wirklich zu und kümmern sich." Aiwanger erwähnte in seiner Rede natürlich auch die großen Landtagsthemen der Freien Wähler wie etwa eine regionale Energiewende und betonte, dass die Freien Wähler weiterhin auf die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge drängen werden. Schließlich beträfen diese Millionen Bürger.

Hartmann geht mit Söder und CSU hart ins Gericht

Ludwig Hartmann von den Grünen begann seine Rede mit einer klaren Botschaft an die CSU: Man erlebe nun zum letzten Mal, wie ein Ministerpräsident in Bayern mit absoluter Mehrheit gewählt wird. "Genießen sie es und akzeprieren sie, dass es das letzte Mal sein wird", so Hartmann in Richtung Söder. Hartmann mahnte Söder bei der anstehenden Kabinettsbildung auf den Anteil der Frauen zu achten. Die Frauenquote bei den Abgeordneten der CSU nannte er "peinlich". Die Partei sei - im Gegensatz zu den Grünen - nicht "auf der Höhe der Zeit angekommen", stichelte Hartmann. Bezüglich der politischen Inhalte forderte Hartmann unter anderem eine Höchstgrenze für den Flächenverbrauch und eine bessere Integrationspolitik.

Kreuzer: Debatte über Sachthemen nach der Regierungserklärung

Nach den Redebeiträgen der Opposition ergriff noch einmal CSU-Fraktionschef Thomas Kreuzer das Wort. Er halte es für notwendig nochmal einzugreifen, so die Erklärung Kreuzers. Er mahnte die Redner: Es sei nicht der Zeitpunkt gewesen, um Kritik am früheren Ministerpräsidenten Seehofer zu äußern. Und mit der Auseinandersetzung über Sachthemen solle man lieber bis zur Regierungserklärung Söders warten. In Bezug auf Kohnens Rede scherzte Kreuzer: Er könne sich nicht an die Namen aller SPD-Parteivorsitzenden erinnern. Kohnen könne daher schlecht die CSU für ihre Personalpolitik kritisieren.

Große Herausforderung: Kabinettsbildung

Mitte nächster Woche muss Söder dann sein neues Kabinett vorstellen. In der CSU-Landtagsfraktion gehen sie von einer größeren Kabinettsumbildung aus. Für Söder, der nicht nur auf die qualitative Eignung, sondern auf Regionalproporz, Frauenanteil und Verjüngung achten muss, dürfte das eine Herausforderung werden. Bislang schweigt er zu jeglichen Personaldiskussionen.