Interview in voller Länge Markus Söder: "Ich bin zu 100 Prozent für Bayern da"

Willkommen zu einer Münchner Runde extra. Ich begrüße den neuen Ministerpräsidenten von Bayern. Herr Söder, so kennt man Sie ja nicht. Oder hat man Sie nicht oft gesehen. Sie haben heute nach der Wahl gejubelt, mehrfach tief durchgeschnauft, man meinte, da sei eine ganz schwere Last von Ihnen abgefallen. Was ist Ihnen durch den Kopf gegangen?

Also Jubel war's ehrlichgesagt keiner, es war große Erleichterung, denn ich war schon ein bisschen aufgeregt, denn es ist ja ein ganz besonderer Tag für einen selbst aber auch für Bayern. Es geht um ein großes Amt in einem der schönsten Bundesländer der Welt, anders kann man ja Bayern nicht bezeichnen, und deswegen ist man da schon aufgeregt und man ist da nicht cool. Es gibt ja auch eine geheime Wahl im Landtag - man weiß nie genau, wie es ausgeht. Insofern war ich echt erleichtert. Ich war auch sehr dankbar und ich empfinde es schon als Ehre, Bayern dienen zu dürfen. Und ich sage auch ganz offen: Ich weiß auch, welcher Erwartungsdruck in Bayern hoch ist, denn Bayern geht es super und die Messlatte ist sehr hoch für bayerische Ministerpräsidenten.

Bleiben wir nochmal beim Wahltag. Wenn man Sie beobachtet hat, dann haben Sie vor Bekanntgabe des Ergebnisses wirklich ganz stark mit dem Fuß gewippt - Sie haben selbst gesagt - sind nervös gewesen. Dass es jetzt 99 Stimmen waren, war das erwartbar?

Ehrlichgesagt nein. Wir hatten bei all den Wahlen der letzten Jahre immer drei, vier Stimmen, die anders abgestimmt haben. Das wäre auch übrigens kein Problem gewesen. Man darf ja nicht vergessen: Wir haben als CSU auch keine einfache Zeit hinter uns. Wir haben es, glaube ich, besser - mit mehr Anstand und Stil - geschafft als alle anderen Parteien. Diese Verbindung und Veränderung zu schaffen zwischen Kontinuität in Berlin mit Horst Seehofer, jetzt Erneuerung und Aufbruch auch in Bayern, und wenn ich denke, wo wir noch vor vier, fünf Monaten standen mit Prozenten - ich erinnere mich am Abend der Bundestagswahl, als ich im Bayerischen Rundfunk die Umfragen gesehen habe und die Ergebnisse mit 38 Prozent - da haben wir uns schon wieder deutlich verbessert. Und wir schließen jetzt diese ganze Diskussion wie gesagt versöhnlich ab. Und das Ergebnis ist so ein bisschen die notarielle amtliche Bestätigung, dass in der CSU wieder alles in Ordnung ist.

Wenn man Sie beobachtet hat in den letzten Monaten, dann wirkten Sie immer wieder sehr kontrolliert. War das diesem Machtkampf geschuldet, der in der CSU ablief? Sie wollten ja unbedingt schon seit Ihrer Jugend dieses Amt erreichen. Heute hat man Sie wie gesagt anders kennengelernt - fällt das jetzt ab, können Sie sich jetzt anders präsentieren? Ist es eine neue Rolle?

Also dass ich das in meiner Jugend werden wollte, das wird immer geschrieben, aber das ist so wie mit allen Klischees - die werden immer weiter tradiert. Mich hat Politik immer interessiert. Ich habe auch das bis heute als Privileg empfunden mein Hobby, nämlich Politik, zu meinem Beruf machen zu dürfen.

Warum sind Sie in Ihrer Jugend dann auf diesen Kurs eingeschwenkt - sich politisch zu engagieren in dem Alter ...?

Ich wollte etwas bewegen. Ich wollte schon immer etwas verändern. Na gut, damals in der Zeit war's klar, in meiner Schule waren die meisten "Stoppt Strauß"-Aufkleber-Träger. Da war eher links der Trend. Ich war bürgerlich konservativ. Ich habe damals zum Beispiel nicht akzeptiert, dass wir obwohl wir eine deutsche Teilung hatten, bedroht waren, damals - die Älteren erinnern sich - von russischen Raketen. Heute merkt man übrigens wieder, wie sich Dinge vielleicht auch mit den Blockbildungen wiederholen. Und da gab es einfach ein Signal für Freiheit zu setzen und das war für mich damals eben klar in der CSU. Ich fand Strauß sehr bewundernswert, hat mich immer begeistert. Später dann Stoiber. Und so war mein Engagement da. Bis heute ehrlichgesagt ermüden mich Politiker die immer beschreiben, was man tun sollte. Ich bin jemand der gern machen möchte, der das umsetzen will, und der sich kümmern will um die Probleme der Menschen und zwar nicht nur um die großen Linien, sondern auch um die kleinen Sorgen der Menschen.

Jetzt haben Sie in den letzten Wochen die Umarmung von Horst Seehofer regelrecht geübt. Sie haben immer wieder signalisiert: Wir müssen das zusammen schaffen - jetzt auch vor dem Hintergrund der Landtagswahl. Manche sagen, das wirkte von beiden Seiten - von Ihnen und auch von Herrn Seehofer - nicht authentisch, weil man hat ja diesen Machtkampf monatelang geführt.

Ich glaube, dass es wirklich authentisch ist, aus einem einfachen Grund: Wir fallen uns ja nicht um den Hals. Und es ist nicht so, dass wir jetzt jeden Tag miteinander auftreten, sondern jeder weiß seinen Platz. Jeder kennt seine Verantwortung - Verantwortung für Bayern und die CSU. Und wir beide wollen auch etwas zurückgeben. Wissen Sie, wir sind beide jetzt nicht - und bei mir ist es auch ganz speziell so - ich komme aus einer ordentlichen Handwerkerfamilie in Nürnberg, aber das war mir nicht in die Wiege gelegt, mal bayerischer Ministerpräsident zu werden. Ich möchte schon was zurückgeben, für die Chancen, die ich bekommen habe in meinem Leben und anderen auch ein Stück Mut machen, dass man in Bayern unglaublich viel schaffen kann. Und wir wissen um die Verantwortung - jeder an seinem Platz. Und ich glaube, wir haben das in den letzten Wochen gut gemacht. Nur ein Beispiel für Verantwortung. Wenn es zum Beispiel um die AfD geht, ist doch ganz klar: Die AfD ist quasi in der Berliner Politik entstanden. Es war ja nicht in Bayern so. Und deswegen sind die Vorstöße, die jetzt auch gemacht werden von Horst Seehofer, die AfD zu bekämpfen und zu stellen - beim Thema Abschiebung, beim Thema Islam - finde ich sehr gut, sind gut für Bayern. Da können wir Doppelpass spielen.

Also ist die Rolle von Seehofer in Berlin, die AfD zu stellen?

Die innere Sicherheit umzusetzen. Unser Vorwurf, der uns gemacht wurde, vor der Bundestagswahl, war doch klar: Die Leute haben nicht gesagt, euer Programm ist falsch, sondern die haben gesagt: Könnt ihr das, was ihr versprecht, endlich mal umsetzen? Jetzt haben wir die Chance, in Berlin an der zentralen Stelle des Bundesinnenministeriums das umzusetzen, was wir immer wollten und versprochen haben. Und jetzt warten wir in Bayern einfach darauf, dass das passiert, wir ergänzen es mit einer eigenen bayerischen Grenzpolizei, mit einem eigenen Bayern-BAMF, mit einer Umstellung beispielsweise von Geld auf Sachleistungen beim Thema Asyl - setzen wir ganz zentrale Signale auch, dass wir den Kurs, der in Berlin mitgeprägt wird, in Bayern noch verstärken wollen.

Kommen wir später auch nochmal drauf. Jetzt blicken wir nochmal auf den Tag der Wahl. Das wurde von manchen auch als Affront von Horst Seehofer gegenüber der Fraktion, auch gegenüber Ihnen betrachtet. Vor Ihrer Vereidigung ging Horst Seehofer. Er hätte nur zwei Minuten warten müssen - diese Zeit nimmt man sich doch an so einem Tag.

Er hat mir gesagt, er muss zu einem anderen wichtigen Termin - da hab ich Respekt davor. Wenn ich ganz ehrlich bin, fand ich es erstens gut, dass er heute da war und zweitens dass ich mich auch gewählt hat. Er hat mir seinen Stimmzettel sogar gezeigt. Insofern war das, glaube ich, heute das Wichtige. Und man soll jetzt da auch nicht versuchen, immer in alles etwas hinein zu interpretieren. Ich bin froh, dass wir das alles wirklich gut geschafft haben. Es hat ja alles seine Zeit gedauert. Wir haben lange auf Berlin gewartet, wir haben lange gewartet, bis diese Prozesse zu Ende gebracht worden sind. Und jetzt würde ich mal sagen: Ende gut, alles gut.

Vielleicht doch noch nicht alles gut, wenn man diesen Tag betrachtet: Da hat Seehofer in der Bild-Zeitung ein Interview platziert mit einer Reizformel: Der Islam gehört nicht zu Deutschland. Da ist doch sofort erwartbar, dass es eine riesen Diskussion auslöst. Das hätte man ja auch am Tag nach Ihrer Wahl machen können. So dominierte er über den halben Tag die Nachrichten und das parallel zu ihrer Wahl. Unfair?

Nein, erstens ist das ja keine Debatte, die besonders neu ist - die wird schon länger geführt seit Christian Wulff. Ich teile übrigens seine Auffassung, dass Muslime, die hier leben, zu unserem Land gehören, wenn sie sich integrieren und teilnehmen an der Gesellschaft auf der Basis unserer Werte. Und ich bin sehr skeptisch, ob man wirklich ernsthaft behaupten kann, dass der Islam kulturgeschichtlich zu Deutschland oder Bayern gehört. Wir sind christlich-abendländisch geprägt, dabei bleibt es auch. Insofern muss ich sagen, die bayerischen Medien, ist mein Eindruck, haben sich auch heute sehr mit dieser Frage beschäftigt und wie gesagt, das andere tut uns in der Debatte um andere Parteien gut. Insofern: kein Problem, ganz im Gegenteil. Es hilft sogar für die Landtagswahl.

Bleiben wir nochmal beim Thema Islam. Da hatten Sie 2015 gesagt: Der Islam ist ein Bestandteil Bayerns. Das hebt sich auch ein wenig ab.

Nein, ich damals immer gesagt: Muslime, die in Bayern leben, hier arbeiten und mitwirken und sich auch integrieren wollen, die sind Bestandteil unserer Gesellschaft. Aber kulturgeschichtlich - sorry, wir sind christlich-abendländisch geprägt. Der Kalender ist so geprägt. Wir haben eine Debatte gehabt, dass einige islamische Feiertage einführen wollen. Das wollen wir nicht. Wir schließen niemand anders aus. Wir bleiben weltoffen, tolerant und auch Religionsausübung ist für jeden klar. Aber ich sage Ihnen nur ein Beispiel: Wir werden für Zuwanderer, die jetzt zu uns kommen, auch viele Kinder, die in die Schule kommen, werden wir aus so Halbtags-Übergangsklassen Ganztagsklassen machen, die wir Deutsch-Klassen nennen, in denen nicht nur die Sprache, sondern auch Kultur und Werte unterrichtet werden, um eine Integration besser zu ermöglichen.

Das ist das Thema Integration. Was ist mit Abschiebungen?

Ja, die müssen wir deutlich verbessern. Und zwar in zweierlei Weise. Das erste Mal ist es so, dass Berlin seinen Teil leisten muss, um den gesetzlichen Rahmen zu verbessern. Wir wollen in Bayern aber parallel schon vorausgehen. Das tun wir, indem wir zum einen Verfahren beschleunigen, indem wir mehr Verwaltungsrichter einstellen - haben wir schon beschlossen - 50 neue Verwaltungsrichter, damit die Verfahren nicht so lange dauern vor Gericht. Zweitens: Wir gründen eine Art Bayern-BAMF. Was heißt es? Will leider auch etwas zersplitterte Zuständigkeiten innerhalb der Staatsregierung also innerhalb des Landes und zwischen den Kommunen und dem Land. Die werden zum Teil unterschiedlich gehandhabt bei den einzelnen Regierungen. Das wird einheitlich gebündelt, einheitlich evaluier,t damit einheitlich umgesetzt, noch ergänzt dadurch, indem wir beispielsweise das Sachleistungsprinzip, also dass man während man auf seinen Entscheidung wartet, kein Geld bekommt, sondern nur noch Sachleistungen bekommt dasa werden jetzt vollständig umsetzen.

Thema Flüchtlinge ist das wichtigste Thema aus Sicht der Bayern. Das zweitwichtigste Problem, das man lösen muss, kommt aus dem Bereich Bildung und Schule. Jetzt hat sich die CSU ja verabschiedet von G8, es gibt es aber immer noch für sieben Jahrgänge in den Gymnasien. Das ist doch auch ein Bereich, wo man vielleicht jetzt noch mal was tun müsste. Lehrpläne entschlacken - ist das etwas, womit Sie sich anfreunden können?

Allein schon aufgrund der Tatsache, dass ich vier Kinder habe, spielt Bildungspolitik für mich und auch in unserem Haushalt eine große Rolle. Ich glaube, dass wir mit Abstand die beste Bildungspolitik in Deutschland haben - wenn man vergleicht mit anderen Bundesländern. Das heißt aber nicht, dass wir noch besser werden können. Das ist ja immer unser Anspruch in Bayern. Wir sind ziemlich gut, aber man muss besser werden. Zum einen müssen wir die Digitalisierung in der Schule neu denken. Das gilt übrigens nicht nur für neue Geräte, sondern auch der Unterricht verändert sich durch Digitalisierung. Wir werden sicherlich so etwas wie das Handy-Verbot jetzt auf absehbare Zeit beenden, weil es ja absurd ist, dass die Welt sich weiter dreht, und wir dann noch relativ anachronistische Ideen haben. Wir müssen übrigens dazu auch die Weiterbildung nicht nur unmittelbar an der Schule, sondern generell auch im Arbeitsprozess deutlich verändern. Wir werden zwar viele neue Jobs durch die Digitalisierung bekommen. Es fallen aber vielleicht auch viele weg, weil viele Arbeitnehmer noch nicht so weit sind. Deswegen werden wir auch da ein Weiterbildungspaket für Digitalisierung machen. Also Schule und Bildungspolitik - möglicherweise auch noch mit mehr Lehrerstellen, weil wir haben einen Zuwachs an Schülern generell, weil Bayern so erfolgreich ist; alle wollen ja irgendwie nach Bayern - werden man sicherlich nochmal aufgreifen, wird auch Teil meiner Regierungserklärung sein, der ich schon seit einigen Wochen im Geheimen arbeite.

Und Sie haben ja auch schon einen Zehn-Punkte-Plan vorgestellt. Ein Beispiel war auch, das Wohnen zu fördern. Jetzt ist es aber so, selbst wenn man so ein Bau-Kindergeld einführt, die Preissteigerungen kann man damit ja nie beseitigen. Wenn ich 2.000 oder 3.000 Euro mehr zahlen muss für ein Haus, um es zu kaufen und ich bekomme dann 24.000 Euro geschenkt: Das hilft aber nicht viel.

Sie haben völlig recht. Ein Baustein allein ist zu wenig. Auch ein Haus besteht aus vielen Steinen. Zunächst einmal ist wichtig, dass Berlin endlich bei dem Thema auch handelt. Wir ziehen jetzt alle an einem Strang. Ich gehe auch davon aus, die Kommunen. Deswegen ist Wohnungsbau auch kein parteipolitisch nötiges Thema - dürfte es sein - sondern alle müssen zusammen helfen. Berlin will jetzt vor allen Dingen auch die steuerliche Abschreibefähigkeit verbessern, damit endlich mehr privates Kapital in den Wohnungsbau fließt. Zweitens: Wir müssen sehr darauf setzen, dass wir Flächen finden. In einem Großraum wie München ist nicht das Problem, Investoren zu finden, sondern Fläche. Wir werden ganz bewusst die Flächen-Akquise auch von staatlicher Seite an als Topthema stellen. Wir müssen Bauordnung so gestalten, dass sie flexibler, ästhetischer und auch ein bisschen innovativer wird, als wir es bislang haben. Auch München etwas höher bauen kann, ohne in den Wolkenkratzerbereich zu gehen. Der Eigentumserwerb spielt schon eine Rolle bei vielen Leuten. Das Zusammenspiel - in anderen Ländern erhöht man die Grunderwerbssteuer, das tun wir nicht - mit Bau-Kindergeld, Eigentumsunterstützung, Eigenheimzulage - wird der Anreiz, wieder mehr Eigentum zu schaffen, gestärkt, und last, but not least, mit einer eigenen bayerischen Wohnungsbaugesellschaft - der Bayernheim - so nennen wir die, werden wir Wohnraum nicht nur für unsere Staatsbediensteten schaffen - wir brauchen für Polizisten und Lehrer bezahlbaren Wohnrau, sondern zum Beispiel auch für soziale Berufe, die wir auch in der Großstadt brauchen - Pflegekräfte, Erzieher, um dann insgesamt ein deutlich sozialeres Modell zu entwickeln. Ich stelle mir auch vor, dass wir einen Wohnungspakt zum Beispiel zwischen den Großstädten und dem Land machen, um gemeinsam alles zu mobilisieren, um Wohnraum besser bezahlbar zu machen.

Jetzt haben sie auch gesagt, Sie sehen sich als Kümmerer und als Manager Bayerns, aber die Vokabel "Landesvater" kommt Ihnen nicht über die Lippen. Ist das zu altbacken? Passt es überhaupt zu Ihnen als Person? Sie gelten ja so als als Macher. Also wo sehen Sie sich in ihrer Rolle jetzt als Ministerpräsident?

Na ja, sagen wir mal so: Ich bin jetzt 51. Ich bin zwar auch schon im gesetzteren Alter, wenn man 20, 30 zum Vergleich nimmt. Aber ich bin der jüngste Ministerpräsident in der Geschichte des Freistaats. Insofern glaube ich, wäre es anmaßend zu sagen, man ist schon automatisch der Landesvater. Ich glaube schon, die Aufgabe ist, in diesem Land etwas voranzubringen. Bayern geht es super, aber nicht allen geht super in Bayern. Und das ist die Aufgabe, das Land weiter zu modernisieren, aber dabei die Menschen mitzunehmen, und ganz wichtig: den Charakter des Landes zu halten. Wir spüren ja gerade bei den Themen, die wir schon angesprochen haben, beim Wohnen, die Herausforderung: Bayern wächst enorm. Super: Wir haben mehr Technologie, wir haben mehr Digitalisierung. Aber bleiben wir dann auch bayerisch dabei? Die Welt entwickelt sich zu einem großen Franchise-Unternehmen und alles klingt irgendwie gleich und alle Barken sind irgendwie gleich und die Städte schauen mittlerweile gleich aus. Und da ist schon mal ein Bestreben dafür zu sorgen, dass wir in Bayern uns an der Entwicklung der Welt gut beteiligen, aber gleichzeitig unseren Charakter bewahren.

Dann haben Sie auch noch gesagt: "Bayern First" ist nicht mein Slogan. Das ist natürlich belastet von Trumps "first". Aber eigentlich gehört es ja zur DNA der CSU, zu sagen: Das Wichtigste ist Bayern also machen Sie da jetzt einen anderen Kurs oder ist das ein anderes Wording?

"Bayern first" ist nicht nur eine eine englische Vokabel, sondern bedeutet auch, so wie man es versteht, auch ein bisschen abgrenzend und abwertend gegenüber anderen. Das ist nicht mein Stil. Wettbewerb ja, aber nicht überheblich gegenüber anderen. Mir kommt es auch nicht darauf an, nur das Maximale herauszuholen - nach dem Motto immer der Klassenprimus zu sein. Aber das Beste für Bayern zu erreichen, ist das Entscheidende. Und das strukturiert sich im Land anders. Zum Beispiel werden wir in Gegenden wie in Wunsiedel noch viel tun müssen. Das tun wir schon, aber noch viel mehr tun müssen, um dort ländliche Räume aktiver zu gestalten, mehr Wohnraum zu schaffe,n mehr wirtschaftliche Möglichkeiten, auch die Chance zu setzen, Digitalisierung, müssen in den Ballungszentren ein bisschen dosierter, sensibler rangehen. Dass Wachstums-Geschwindigkeit und die Geschwindigkeit der Lebensqualität wieder synchron werden.

Wenn wir noch auf das Binnenverhältnis blicken zwischen Ihnen und Herrn Seehofer. Das ist ein Thema, das viele interessiert. Vor allen Dingen, weil er es ja selbst noch mal thematisiert hat in Interviews und von einer Demontage durch die Landtagsfraktion gesprochen hat. Wie war da Ihre Rolle?

Also erstens einmal, glaube ich, haben wir uns alle entschieden, nach vorne zu schauen. Wissen Sie, wer ständig nur zurückschaut, läuft irgendwann gegen die Wand, weil er nicht nach vorne schauen kann. Deswegen glaube ich, haben wir alle gut daran getan, die Vergangenheit jetzt nicht ruhen zu lassen wir haben sie schon sehr selbstbewusst aufgearbeitet. Aber wir haben jetzt entschieden - und diese Neuaufstellung wollen wir auch angehen. Ich glaube, das waren natürlich keine einfache Debatten, das ist auch keine Frage. Wäre auch albern, zu sagen: Wir haben nicht gerungen. Nach 38 Prozent bei einer Bundestagswahl ist doch klar, dass eine Partei sich nachhaltig Gedanken macht. Ich glaube auch, dass am Ende, auch durch die souveräne Entscheidung von Seehofer selbst und einstimmigen Beschlüssen - nahezu einstimmig - am Parteitag der Weg für eine gute Zukunft geebnet wurde. Und ich schau einfach lieber voraus. Das gilt es aber generell bei mir, nicht nur bei dem Thema. Ich schaue lieber nach vorne, da kommt man weiter im Leben.

Und wie ist jetzt die Abstimmung? Also treffen Sie sich einmal die Woche, telefonieren Sie täglich, schickt man sich SMS, so wie die Kanzlerin. Also wie ist jetzt da die Kommunikation?

Wir waren die letzten zehn Jahre ja eigentlich am selben Kabinettstisch. Da gab es sehr, sehr gute Zeiten, intensive Zeiten, und manchmal auch zugegebenermaßen Zeiten, die nicht ganz einfach waren. Trotzdem haben wir immer zum Wohl für Bayern gut zusammengearbeitet, weil wir unabhängig davon, wie viel wir geredet haben, wussten was Bayern braucht. Und ich glaube, so handeln wir das genauso. Da wird es natürlich enge Abstimmung geben - persönlich, über Gremien, über beispielsweise auch die CSU-Landesgruppe mit Alexander Dobrindt. Das ist ja auch der Vorteil. Wissen Sie, wir hatten in den letzten Jahren immer so ein bisschen das Problem, dass Staatsregierung und die Berliner CSU nicht ganz so eng zusammen gearbeitet haben. Das ist jetzt durch die kompletten personellen Neuaufstellungen anders. Und deswegen bin ich eigentlich sehr optimistisch.

Also eine bessere Zusammenarbeit jetzt, weil Seehofer in Berlin ist?

Ja, ich glaube schon. Es gibt eine viel bessere Zusammenarbeit und eine einfachere. Es ist auch nicht mein Ziel, jetzt immer per se als Staatsregierung gegen Berlin zu agieren. Klar haben wir Interessen, klar einen eigenen Kurs in bestimmten Punkten - die fordern wir auch ein, aber eben auch manchmal über die Bundesregierung, weil wir dort am Kabinettstisch manchmal mehr erreichen können, als wenn wir hier nur einfach eine Pressekonferenz geben.

Müssen Sie nicht klare Kante gegenüber Merkel, gegenüber der Bundesregierung zeigen, wenn Sie einen Landtagswahlkampf haben? Ist es da nicht auch eine Kante, die Sie auch mal ziehen müssen, zum Parteivorsitzenden Seehofer?

Ich habe eine klare Haltung. Ich habe heute auch im Landtag gesagt: Alles muss mit Maß und Mitte geschehen. Und man muss sich auch als Ministerpräsident vom Stil her natürlich für alle Bayern offen zeigen, aber man darf eine Meinung haben, man muss eine Haltung haben. Mich stört häufig an diesen Kompromissen, die auch manchmal in Berlin getroffen werden, dass man den Eindruck hat, erst kommt der Kompromiss und danach wird die Haltung nochmal neu definiert. Da glaube ich, ist es wichtig, auch mal bürgerliche Politik zu zeigen. Wir sind ein liberal-konservatives Land. Große Koalition ist Berlin. Wir machen hier schon bürgerliche Politik und zwar pur - mehr für Mittelstand, mehr für Leistung. Das ist ja alles ein bisschen zu kurz gekommen in Berlin. Ich bin immer der Meinung: Von nichts kommt nichts. Und ohne Fleiß kein Preis. Das klingt zwar ein bisschen altbacken, ist aber Kerntugend - gerade der Bayern. Und deswegen werden wir - ich glaube, so kann man das sagen, schon unseren eigenen Weg gehen. Aber versuchen, dann etwas zusammen zu erreichen. Und da wissen wir gute Partner in Berlin mit unserer CSU.

Kommt das für Sie infrage, auch mal Parteivorsitzender zu werden - hat Ihnen das Seehofer eigentlich auch schon mal angeboten?

Nein, das interessiert mich nicht. Meine ganze Kraft ist immer für Bayern da. Ich glaube, dass wir so gut aufgestellt sind. Eine optimale Aufstellung und wirklich, ich kümmer mich ums Land. Es gab ja schon manche Versuche, zu sagen: Mensch, geh doch nach Berlin - das war nie meins. Ich krieg manchmal den Vorwurf: Der ist dauernd im Land unterwegs. Der kennt ja jeden Bürgermeister im Land - jeden Dorf-Bürgermeister. Ich finde es übrigens eine gute Voraussetzung für einen Ministerpräsidenten, wenn er sein Land kennt, wenn er die Gemeinden kennt. Ich habe immer gesagt: Die Bürgermeister stehen mir näher als manches diplomatisches Corps in Berlin. Und deswegen setze ich den Kurs fort. Ich bin für das Land da, zu 100 Prozent.

Jetzt sind auch sehr gespannt, wie das künftige bayerische Kabinett aussehen wird. Wird es eine Verjüngung geben? Wie viele Frauen werden da drin sein?

Ich bin auch gespannt. Ich habe mir bis heute keine Gedanken gemacht. Und heute hatte ich noch keine Zeit, über etwas anderes nachzudenken.

Keine Gedanken?

Nein, es ist auch eine Respektsfrage.Da gibt gibt's ja Leute, die haben gesagt: Mensch, können wir schon Umzugskisten machen? Ich habe gesagt: Erst, wenn ich gewählt werde vom Bayerischen Landtag, erst dann beginnen die Prozesse eines Ministerpräsidenten. Das Einzige, das ich bislang gemacht habe, ist an einem Regierungsprogramm zu schreiben, was inhaltlich betrifft. Ansonsten habe ich mich da zurückgehalten. Nächste Woche, Mittwoch um 12, in der Landtagsfraktion und um 13 Uhr im Bayerischen Landtag wird alles präsentiert.

Jetzt sind Sie ja auch Tennisspieler - jedenfalls waren Sie früher sehr aktiv. Jetzt haben sie mir gesagt, im Vorgespräch, eine Taktik war auch immer: im Spiel bleiben. Das hat sich ja übertragen auf die Politik. Sie wollten so lange im Spiel bleiben, bis es dann mal klappt, Ministerpräsident zu werden, oder?

Man sagt mir immer, ich habe so ein forsches Temperament. Wahr ist, ich hab Leidenschaft, aber ich hab mehr Geduld als die meisten denken. Ich habe einen sehr langen Atem. Wenn ich von was überzeugt bin, dann werbe ich auch sehr lange dafür und kann mich auch einsetzen. Das gilt übrigens auch für die Politik. Ich möchte nicht, dass wir Programme husch husch machen - so nach dem Motto: Da mal einen Effekt, da mal einen Effekt und morgen wieder etwas ganz anderes; so dass wir die Zeit irgendwie überbrücken bis zur Landtagswahl. Das was ich vorschlagen will, beginnend mit den zehn Punkten, sind sehr nachhaltige Entwicklungen. Die werden auch nicht an einem Tag abgeschlossen sein. Da wird auch nicht alles bis zum Oktober schon fertig sein. Aber wenn gesetzliche Grundlagen schaffen.

Für die Wähler aber auch nicht sehr greifbar, wenn Sie sagen: Das ist bis zur Landtagswahl gar nicht sichtbar...

Doch, ich glaube schon. Die Wähler sehen die ersten Schritte. Für mich ist wichtig, dass man den Prozess gestaltet. Bei der Grenzpolizei: Da werden wir sicherlich das Gesetz und die Einrichtung vor der Wahl beschließen, schon vor der Sommerpause. Bei dem Bayern-BAMF: Ich werde wahrscheinlich nächste Woche neben der Regierungsbildung dann auch gleich danach eine erste Kabinettssitzung machen. Also wenn man mal denkt, in Berlin hat es sechs Monate - die Regierungsbildung - gedauert. Wir werden jetzt hier fünf Tage haben und dann gleich die erste Kabinettssitzung, wo wir schon erste Beschlüsse fassen werden. Ich will einfach, dass wir jetzt durchstarten in Bayern, und so schnell und gut wie möglich.

Wie war das heute, als Sie in die Staatskanzlei gekommen sind, das erste Mal, das Gefühl?

Spannend. Ich war ja schon oft da, aber heute irgendwie ganz anders und es war dann schon irgendwie neu, wie ich mich dann in das Büro gesetzt hab auf den Stuhl des Ministerpräsidenten. Habe erst mal gleich gearbeitet, weil wir mussten sozusagen die vorläufige Zuweisung bis zum Mittwoch, bis das Kabinett benannt wird, - da machen sozusagen die bisherigen Minister und Staatssekretäre weiter. Das muss ich heute gleich mal unterschreiben. War schon die erste Amtshandlung tätig. Und ich glaube, das muss erst auf einen wirken, das kann man jetzt noch gar nicht sagen. Es waren auch so viele Medien dabei, das wird erst die nächsten Tage kommen. Ich gebe offen zu: Als jemand gesagt hat: "Herr Ministerpräsident", habe ich gesagt: "Ist der Seehofer noch irgendwo in der Ecke?" Das dauert noch alles, bis man sich dran gewöhnt.

Haben Sie sich mit Seehofer heute eigentlich noch mal persönlich unterhalten?

Ja, wir haben... Die Bilder haben jetzt suggeriert, wir hätten nicht gesprochen. Wir haben natürlich öfters während dem Ganzen geredet miteinander. Aber ganz ehrlich: Wenn ausgezählt wird, da habe ich mich drauf konzentriert, auf das Wahlergebnis zu warten oder wenn die Opposition geredet hat - da war manch Spannendes, manch wenig Erhellendes dabei; aber da hört man dann auch zu und zeigt doch Respekt vor dem Parlament.

Was ist eigentlich Ihre Erwartungshaltung: Wie viel Prozent müssen Sie erreichen bei der Landtagswahl? Sie haben gesagt: Ich gebe 100 Prozent für Bayern und ich sage jetzt nicht, wie viel Prozent wir da erreichen wollen, aber 38 Prozent wie das letzte Mal - das ist ja viel zu wenig. Also über 40 müssen Sie ja mindestens kommen, um die Erwartungen der Partei zu erfüllen. Aber was ist denn dann der Korridor?

Das kann man aus heutiger Sicht doch nicht ernsthaft sagen. Wenn man mal ein Jahr zurückgeht und sieht, wie damals die Wechselwellen vor der Bundestagswahl sind, der merkt, dass diese Art von Berechnung und Prognose total am Wähler vorbeigeht. Sie dürfen angestellt werden, journalistisch ist das völlig in Ordnung. Aber für mich ist das nicht relevant. Wir sind jetzt in den letzten Wochen durch die Arbeit, die wir vorgelegt haben, ich glaube ein Stück durch meine Person in der Neuerung, sind wir in Umfragen wieder stärker geworden. Aber es ist ein weiter Weg bis zum Oktober. Jetzt gibts keinen Wahlkampf. Jetzt wird die neue Regierung gebildet, jetzt wird gearbeitet, regiert. Jetzt werden sich um die Sorgen der Menschen gekümmert und nicht bitteschön schon wieder darüber fabuliert, was jeder gern möchte und wer dann welche Posten im Herbst haben wird. Mich langweilt es ehrlichgesagt, diese Debatte. Ich möchte für Bayern kraftvoll arbeiten. Wir waren dann einen Wahlkampf haben ab September - einen kurzen Wahlkampf. So stelle ich mir das jedenfalls vor, weil es die Menschen auch langweilt wenn sie endlose Wahlkampf-Debatten haben. Und dann wird man sehen, was die Bayern entscheiden, und dann wird man sehen, ob das gut oder schlecht ist.

Die Sendung ist fast zu Ende. Jetzt würde mich noch interessieren - ich bin ja auch Franke: Wenn der Club aufsteigt und spielt gegen Bayern. In welcher Fankurve sitzen Sie eigentlich?

Naja, ganz klar: Wenn der Club aufsteigt, dann gebe ich erst mal einen Empfang dafür - das wär das Tollste, einen Empfang für den deutschen Fußballmeister sowieso. Das ist der FC Bayern, klar. Aber ich würde mich so freuen, wenn der Club aufsteigt, da gäbs noch einen Empfang und wenn der Club gegen Bayern spielt, dann wär ich für den Club, ist doch klar. Aber wenn die Bayern möglicherweise Championsleague spielen, dann bin ich für Bayern.

Gut, also vielen Dank, Herr Söder, für dieses erste Gespräch als Ministerpräsident. Wir sind sehr gespannt, wie es läuft in diesem Amt mit Ihnen und werden uns sicherlich hier auch mal wieder treffen in dieser Runde. Ihnen einen schönen Abend hier im Bayerischen Fernsehen. Bis bald.