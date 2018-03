Ministerpräsidenten-Wahl Das Beste für Bayern erreichen - Söders Rede

Bayerns neuer Ministerpräsident Markus Söder will praktische Problemlösungen für die Bürger in den Mittelpunkt seiner Politik stellen. Hier können Sie Söders Rede im Wortlaut nachlesen.

Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr verehrte Gäste, liebe Bürgerinnen und Bürger vor den Bildschirmen. Was für ein Tag. Ich gebe zu, ich bin etwas ergriffen. Wie sollte es aber auch sonst sein an so einem Tag. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei der Mehrheit des Bayerischen Landtags für das Vertrauen für diese bedeutende Aufgabe. Das Amt des Ministerpräsidenten in Bayern ist ein großartiges Amt und Ihre Unterstützung heute ist ein großartiger Vertrauensvorschuss. Herzlichen Dank dafür!

"Es ist mir eine Ehre, diesem Land und den Menschen dienen zu dürfen"

Ich weiß, dieses Vertrauen muss ich aber durch Einsatz, Engagement und harte Arbeit erst richtig rechtfertigen. Aus tiefstem Herzen sage ich Ihnen: Es ist mir eine Ehre, diesem Land und den Menschen dienen zu dürfen. Denn Bayern ist kein normales Bundesland. Ohne Überhebung: Bayern ist etwas Besonderes! Nicht nur, weil wir Freistaat sind, sondern Bayern ist ein ganz besonderes Lebensgefühl. Für viele Menschen im In- und Ausland sind wir der Inbegriff für Zukunft und Heimat zugleich. Und das ist das Besondere, was dieses Land so prägt. Wir sind Weltklasse in Technik, Wirtschaft und Finanzen, aber genauso liebenswert in unserer bayerischen Art. Landschaft und Leute prägen den Charakter Bayerns genauso wie unsere Weltfirmen, Sportler und Forscher von Spitzenrang.

"Messlatte hoch"

Weil Bayern so erfolgreich ist, liegt für uns alle hier im Landtag und auch für mich ganz persönlich die Messlatte natürlich hoch. Die Bayern erwarten sich von ihrer politischen Führung mehr als vielleicht anderswo. Und die Bayern waren eigentlich immer ganz zufrieden und hatten auch Glück mit all ihren Ministerpräsidenten seit dem Krieg. Alles waren prägende Persönlichkeiten mit eigenem Stil und eigenem Charakter. Einige sind heute da, worüber ich mich sehr freue.

Ein besonderes Dankeschön an Horst Seehofer

Und ich sage an der Stelle auch: Auch wenn manch einem immer zu Beginn mit Skepsis begegnet wurde - was auch selbstverständlich ist, gerade in der Demokratie - sind am Ende alle den Bayern gut in Erinnerung geblieben. Aber ich sage noch einmal ein herzliches Dankeschön besonders an Horst Seehofer. Ich bin der festen Überzeugung: Zehn Jahre Horst Seehofer waren gute Jahre für Bayern! Neben seinen Erfolgen im Land, der gemeinsamen Sanierung der Landesbank, die nur gemeinsam erfolgen konnte, ist sein Aussöhnungs-Prozess mit unserem Nachbarn Tschechien sicher eine historische Leistung. Ich wünsche ihm an der Stelle alles Gute. Mein Respekt und mein Dank. Und ich hoffe sehr auf ein gutes Miteinander zwischen Berlin und München zum Wohle der Menschen in Bayern. Bayern steht in der Tat gut da, das haben sogar alle Redner heute gesagt. Es ist auch noch nicht die Zeit für eine Regierungserklärung oder für eine Wahlkampf-Auseinandersetzung.

"Bayern modernisieren"

Doch eines ist klar: Politik geht immer weiter, es gibt immer neue Herausforderungen. Stillstand bedeutet immer Rückschritt und wir haben natürlich, obwohl es uns sehr, sehr gut geht, noch eine Menge Herausforderungen vor uns. Wir werden gefordert sein durch die lautlose Revolution der Digitalisierung, in der wir nach meiner Überzeugung erst am Anfang stehen bei den Umwälzungen für Wirtschaft, Staat und Gesellschaft. Wir müssen natürlich die Balance in unserem Land halten, wenn es darum geht, die Identität zu erhalten, Zuwanderung zu begrenzen und zugleich die Integration im Land zu verbessern. Und wir spüren die Veränderung einer älter werdenden Gesellschaft. Für all das brauchen wir nicht nur einzelne Momente, sondern wir brauchen eine klare politische Strategie, aber auch eine Haltung, die dahintersteht. Im Kern geht es doch darum, Bayern weiter zu modernisieren. Wer glaubt, das Rad der Zeit einfach zurückzudrehen, der wird irren. Der wird für die Menschen auch nichts erreichen. Wir wollen weiter modernisieren und Schrittmacher in Deutschland und Europa bleiben.

Die Sorgen der Menschen an erster Stelle

Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir wollen dabei - und das ist die Herausforderung - gleichzeitig die Einzigartigkeit des Landes, den liebenswerten Charakter unseres Landes und seine christlich abendländische Prägung. Ja, ich stehe dazu: Die christlich-abendländische Prägung mit humanistischen und jüdischen Wurzeln sind prägend für dieses Land und sie sollen es auch in der Zukunft so bleiben. Das heißt, dass alle, die bei uns leben, hier ihr Glück machen sollen. Aber heute bin ich als Ministerpräsident des Freistaats Bayern in der Verantwortung für unser Land. Ich will mich um die großen Linien sorgen, aber ehrlichgesagt auch um die Probleme der Menschen kümmern - und wenn es auch kleine sein sollten. Vergessen wir bitte nie: Wir alle hier sind für die Bürger da und nicht die Bürger für uns. Die Bürger wollen von uns nicht belehrt werden, wie sie zu leben haben, sondern sie erwarten sich von uns, dass wir ihnen helfen, ihr Glück zu finden und ihre Herausforderungen zu meistern. Und deswegen bei allem Streit im Haus: Immer muss klar sein, das Profil von uns ist schon entscheidend wichtig für Wahlkämpfe, aber die Sorgen der Menschen müssen - egal bei welchem parteipolitischen Streit - immer an erster Stelle stehen.

"Es reicht nicht, über Probleme nur zu reden..."

Deswegen wird es auch nicht reichen und das hat leider die Politik in den letzten Jahren vielleicht zu viel gemacht, immer nur über Probleme zu reden, Probleme zu beschreiben. Meine sehr geehrten Damen und Herren: Wir müssen sie besser lösen! Daher wird mein Motto sein: Machen und kümmern, nicht nur reden, sondern handeln und entscheiden. Natürlich will ich ein Ministerpräsident für alle Bürger Bayerns sein, aber auch einer, der authentisch bleibt mit Haltung und mit Meinung.

"Bub, mach das Beste draus!"

Mir persönlich war es nicht in die Wiege gelegt, heute hier zu stehen wie vielen hier im Hohen Haus. Meine verstorbenen Eltern waren Handwerker. Sie wären sicher heute gern dabei gewesen. Sie hätten aber auch mir gesagt: „Bub, mach das Beste draus!“ - und das ist wichtig. Ich verspreche hundert Prozent Einsatz für unser Land. Nicht „Bavaria first!“- nicht abgrenzen gegenüber anderen. Es kommt auch nicht immer darauf an, nur das Maximale herauszuholen sondern das Beste für Bayern zu erreichen. Dies ist mein Ziel. Mit ihrer und vor allen Dingen mit Gottes Hilfe kann es gelingen.



Herzlichen Dank für das Vertrauen - Glück auf für Bayern!