Berlin Mann schwer verletzt mit Stichverletzungen gefunden

Ein 54-jähriger Mann wurde mit schweren Stichverletzungen in einer Wohnung in Berlin-Marzahn aufgefunden. Mit in der Wohnung drei weitere Männer, die betrunken waren. Wer die Polizei alarmiert hat, stand noch nicht fest.

Einen 54-Jährigen mit schweren Stichverletzungen hat die Polizei in einer Wohnung in Berlin-Marzahn gefunden. Wie es zu den Verletzungen kam, sei unklar, sagte eine Sprecherin der Polizei am Freitag. Der Mann musste wiederbelebt werden und kam in eine Klinik.

In der Wohnung hielten sich beim Eintreffen der Einsatzkräfte am Donnerstagabend neben dem Schwerverletzten noch drei weitere Männer auf. Einer von ihnen ist der Mieter der Wohnung - er wurde vorläufig festgenommen. Alle drei waren nach Angaben der Polizei betrunken.

Wer die Polizei alarmiert hat, stand noch nicht fest. Die Polizei geht davon aus, dass es einer der vier Männer in der Wohnung war. Auch in welchem Verhältnis die Männer zueinander stehen, war noch unklar.