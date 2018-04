Mühlhausen Mann löst im Drogenrausch Polizeieinsätze aus

Im Drogenrausch hat ein Mann in der Nacht zu Donnerstag in Mühlhausen zwei Polizeieinsätze ausgelöst. Der 33-Jährige wählte gegen 2.00 Uhr den Notruf, weil er Menschen auf seinem Dach wähnte, wie die Behörden am Donnerstag mitteilten. Die eintreffenden Polizisten stellten fest, dass dies nicht der Fall war, sondern der Mann im Drogenrausch halluzinierte. In der Wohnung fanden die Beamten Betäubungsmittel.

Wegen Notrufmissbrauchs und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz angezeigt

Wenig später wählte der 33-Jährige erneut den Notruf und gab an, seine Wohnung würde brennen. Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte, die umgehend ausrückten, fanden erneut nichts vor. Der 33-Jährige wurde wegen Notrufmissbrauchs und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz angezeigt und in Gewahrsam genommen.