Dresden Mann ersticht Frau in Seniorenheim und tötet sich selbst

In einem Dresdner Seniorenheim hat ein Pfleger auf eine Besucherin eingestochen und sich anschließend aus einem Fenster in den Tod gestürzt. Nach der Messerattacke vom Mittwochabend erlag die 37 Jahre alte Frau am Donnerstag ihren schweren Verletzungen.