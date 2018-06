Asylstreit Weber: Merkel braucht Rückendeckung

Der Vorsitzende der EVP-Fraktion im Europäischen Parlament und stellvertretende CSU-Vorsitzende Manfred Weber formuliert im Asylstreit deutlich gemäßigter als der Parteivorsitzende Horst Seehofer. Wichtig sei, dass Angela Merkel Rückendeckung bekomme, sagte Weber dem Bayerischen Rundfunk im Vorfeld der Gespräche der Bundeskanzlerin am Sonntag in Brüssel über die Asylpolitik der EU. "Dabei sollten wir ihr die Daumen drücken und sie unterstützen", so Weber wörtlich. Eine europäische Lösung sei der bessere Weg. Einseitige Maßnahmen wie etwa die in Deutschland diskutierte Zurückweisung an der Grenze würden zu einer Belastung werden.

Zurückweisung werde schon praktiziert

Weber wies darauf hin, dass die Zurückweisung in anderen Ländern wie Schweden, Dänemark oder Frankreich allerdings bereits praktiziert werde. Das sei für einen Nationalstaat der letzte Weg. Europa brauche in der Migrationsfrage einen Konsens, so Weber. Die Europäische Union müsse sich zusammenraufen. Dies dauere aufgrund der Größe des Kontinents bisweilen lange. Wenn es jedoch gelinge, dann sei Europa stark. Der Außengrenzenschutz spiele in Europa eine große Rolle. An der Außengrenze müsse entschieden werden, ob jemand abgewiesen werde. Dennoch dürfe Europa keine Festung werden, mahnt Weber.

"Jeder hat eine Verantwortung"

Menschen in Not müssten kontingentiert in Europa aufgenommen werden. Dabei spiele Solidarität eine große Rolle. Es könne nicht sein, dass Staaten wie Ungarn, Polen und die Tschechische Republik sich in diesem Zusammenhang verweigerten: "Jeder auf diesem Kontinent hat eine Verantwortung, d.h. erstens Grenzschutz und zweitens weiter Hilfsbereitschaft für Menschen in Not", so Weber wörtlich. Die Migrationsfrage sei die gewaltigste Frage, vor der Europa in den nächsten Jahrzehnten stehe. Deshalb gebe es keine Alternative zu einer europäischen Lösung.