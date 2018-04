Schnellere Abschiebung Ankerzentrum in Manching könnte im Herbst kommen

Wer wie Gudrun Winter ganz in der Nähe der ehemaligen Kaserne in Manching bei Ingolstadt wohnt, hat zwangsläufig mit Flüchtlingen zu tun. Hier im "Transitzentrum" sind aktuell rund 400 Asylbewerber untergebracht. Gudrun Winter engagiert sich ehrenamtlich in der Unterkunft und spricht von einer "bedrückenden Atmosphäre", die Probleme der Flüchtlinge würden durch Sammelunterkünfte noch verschärft. In der Sendung „jetzt red i“ meldete sie sich wie viele andere Manchinger zu Wort. So richtig zufrieden mit dem Transitzentrum äußerte sich keiner. Willibald Schels kritisierte die Politik: "Es wird immer versprochen: Schnelle Abschiebung. Und was passiert? Nichts. Und das ist, was uns so aufregt." Doch das Beispiel in Manching könnte bald deutschlandweit umgesetzt werden.

Beschleunigung der Verfahren

Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann (CSU) hält an Manching als Vorbild für mögliche "Ankerzentren" fest. Er sagte in der BR-Sendung "jetzt red i", man habe bereits positive Erfahrungen mit der Zusammenlegung von verschiedenen Ämtern auf dem Gelände des Transitzentrums in Manching-Ingolstadt gemacht. Die Verfahren wurden beschleunigt, der Durchschnittsaufenthalt liege in Manching aktuell bei 4,5 Monaten.

"Wir müssen schauen wie das in ganz Deutschland umgesetzt wird. Es gibt noch keine Festlegung. Ich werde mich demnächst mit Horst Seehofer zusammensetzen und wir werden darüber sprechen." Bayerischer Innenminister Joachim Herrmann, CSU

Bundesinnenminister Horst Seehofer kündigte an, dass im September oder Oktober die ersten Pilot-Rückführungszentren starten sollen. Seinen "Masterplan für Migration" will er noch vor der Sommerpause ins Kabinett einbringen.

Kriminalität und zusätzliche Sicherheitsprobleme

Allerdings sagte Herrmann, man müsse auf "zusätzliche Sicherheitsprobleme" reagieren. "Die Kriminalität fängt innerhalb der Einrichtung an. Da gibt es Kindesmissbrauch, Streit. Deswegen habe ich entschieden, die Sicherheitsdienste in Einrichtungen wie Manching deutlich zu verstärken." Auch die Polizei Ingolstadt müsse weiter verstärkt werden. Ab Herbst 2018 soll es in ganz Deutschland zentrale "Aufnahme-, Entscheidungs- und Rückführungszentren", kurz "Ankerzentren", geben. Abgelehnte Asylbewerber sollen von dort aus schneller abgeschoben werden können. Wer Bleiberecht bekomme, für den greife nach kurzer Zeit dann aber "das komplette Paket der Integration", so der bayerische Innenminister.

Grüne kritisieren Ankerzentren

Margarete Bause (Bündnis90/Die Grünen) kritisierte die von der Bundesregierung geplanten "Ankerzentren". Diese würden nicht zu einem menschenwürdigen Asylverfahren beitragen, sondern Abschottung fördern. Opposition und Flüchtlingsorganisationen betonen, dass Integration während des Verfahrens kaum möglich sei, da Asylbewerber in den Transitzentren nicht arbeiten, keine Deutschkurse besuchen und ihre Kinder normalerweise nicht in reguläre Schulen gehen dürfen.

"Fakt ist, dass es viele Bewohner gibt, die viel länger als drei Monate in der Einrichtung sind, manche jahrelang. In der Zeit kann keine Integration stattfinden. Die Bedingungen sind zum Teil entwürdigend, es gibt keine unabhängigen Rechtsberatungen, Anwälte dürfen zum Teil nicht rein. Das Haus ist eine Kaserne und strahlt diese Atmosphäre auch aus. So dürfen wir nicht mit Menschen umgehen." Margarete Bause, Bündnis90/Die Grünen

"Man muss die Menschenwürde wahren"

Diese Bedingungen bezeichnete die Anwohnerin Brigitte Winkelmann als "Abschiebelager". Sie sagte bei "jetzt red i": "Die Wachleute verhalten sich als würden sie ein Gefängnis bewachen. Ich hätte es gerne anders organisiert. Kleinere Einheiten, weniger Aggressivität. Wenn man es schon machen muss, dann muss man innerhalb des Lagers doch die Menschenwürde wahren. Das findet, nach allem was ich höre, nicht statt." Ganz anders sieht es Franz Gmelch aus Manching: "Wenn das menschenunwürdig ist, haben wir unsere Soldaten alle menschenunwürdig untergebracht", sagte er in der Sendung am Mittwochabend. "Die ostdeutschen Mitbürger, die vor der Wende zu uns gekommen sind, sind alle in zentralen Lagern aufgefangen, kontrolliert und dann verteilt worden."

Umnutzung des Kasernengeländes bis 2025

Ob Manching-Ingolstadt zu einem "Ankerzentrum" wird, entscheidet sich also in den nächsten Monaten. Manchings Bürgermeister Herbert Nerb (FW) wies darauf hin, dass ihnen von Seiten der Staatsregierung zugesichert wurde, dass die Umnutzung der Immelmann-Kaserne höchstens zehn Jahre dauern wird. Davon sind jetzt zwei Jahre vorbei – in acht Jahren soll die Kommune dann wieder über ihre Gelände verfügen können. Dies bekräftigte Innenminister Joachim Herrmann nochmals in der Sendung: "Es steht die Zusage, dass es hier in Manching in der Kaserne 2025 endet."