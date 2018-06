Makkabi Junior Games Sport gegen Antisemitismus in München

Mit Davidstern auf dem Trikot: Bis Sonntag finden in München-Riem die "Junior Games", die ersten jüdischen Sportjugendspiele überhaupt in Deutschland mit mehr als 300 Teilnehmern statt. Auch Christen, Muslime und Atheisten sind willkommen.

Es soll ein Sportfest für alle Jugendlichen zwischen 12 und 18 Jahren sein. Aus ganz Deutschland, den Niederlanden, Belgien und der Schweiz sind sie zu den ersten jüdischen Jugendspielen in Deutschland angereist. Doppelt so viele wie erwartet. Unter den Sportlern sind auch etliche Christen und sogar Muslime, die trotz des Ramadan-Fastens an den Wettkämpfen teilnehmen.

Auch im E-Sport wird um Titel gekämpft

Die Disziplinen in denen um die Titel gekämpft wird, sind vielfältig: beim Fußballspielen, Fechten, Volleyball, Schach oder sogar bei virtuellen Wettkämpfen an der Playstation können sich die Teilnehmer untereinander messen.

Wer auf das Gelände der Makkabi Junior Games will, muss mit Kontrollen rechnen. Am Eingang steht ein bewaffneter Sicherheitsdienst des Vereins und auch die Polizei ist jederzeit einsatzbereit.

"Die Sicherheitsstandards bei jüdischen Veranstaltungen sind generell hoch. Die Realität in Deutschland sieht leider so aus, dass Antisemitismus vorhanden ist und er auch gewaltbereit ist und wir wollen unsere Kinder und uns natürlich davor schützen." Mike Delberg, Präsidiumsmitglied bei Makkabi Deutschland.

Große Diskussionen über Antisemitismus

Gerade im Jahr der ersten jüdischen Sportjugendspiele wird in Deutschland viel über Antisemitismus diskutiert: nach dem gewaltsamen Angriff auf einen Juden in Berlin, der Solidaritätsaktion "Berlin trägt Kippa" und Rappern mit antisemitischen Texten auf der Echo-Preisverleihung. Auch viele der Makkabi-Fußballer haben schon Erfahrung mit antisemitischen Anfeindungen von Spielern anderer Vereine gemacht.

Im vergangenen Jahr war Oberbayern der Bezirk mit 67 und damit den meisten antisemitisch motivierten Straftaten in Bayern. Deswegen und auch im Hinblick auf die anti-israelischen Terroranschläge bei der Olympiade 1972 setzen die Makkabi Junior Games gerade in München ein starkes Signal, findet Bayerns neuer Antisemitismusbeauftragter Ludwig Spaenle.

"Eine solche Veranstaltung setzt ein klares Zeichen für aktives jüdisches Leben und das alleine schon ist der beste Moment, antisemitischen Gedanken massiv entgegenzutreten. Es wäre doch das Schlimmste, was man tun könnte, auch wenn sich antisemitische Vorfälle zahlenmäßig erhöhen, dem nachzugeben. Gerade solche Veranstaltungen signalisieren: Wir sind in der Mitte der Gesellschaft." Ludwig Spaenle, bayerischer Antisemitismusbeauftragter

Die Makkabi Junior Games gehen noch bis Sonntag und werden nur am Samstag unterbrochen. Denn für Juden sind am Sabbat keine Wettkämpfe erlaubt.