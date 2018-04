Oberlandesgericht München Drei Terrorunterstützer zu Freiheits- und Bewährungsstrafen verurteilt

Ein in Bayern bekannter Salafisten-Prediger muss drei Jahre in Haft. Die anderen beiden Männer wurden zu Bewährungsstrafen von zwei Jahren sowie einem Jahr und 10 Monaten verurteilt. Die Vorwürfe Unterstützung einer Terrorgruppe im Ausland und unerlaubter Besitz von Kriegswaffen sieht das Gericht als erwiesen an.

Bilder zeigen Angeklagte mit Waffen

Die Angeklagten hatten laut Richter in den Jahren 2013 und 2014 den Transport mehrerer Pickups nach Syrien zur Terrorgruppe Junud al-Sham organisiert. Zudem hätten sie sich 2013 zeitweise selbst bei der der Gruppe in Syrien aufgehalten. Davon zeugen dem Gericht zufolge Bilder mit den Angeklagten – auch mit Waffen in der Hand.

Zeuge: Prediger hielt sich zeitweise bei Junud al-Sham auf

Zudem hatte ein Zeuge, der selbst einige Monate als Kämpfer bei der Junud al-Sham verbracht hat, den Salafisten-Prediger wieder erkannt. Der Prediger habe sich zeitweise bei der Gruppe aufgehalten, so der Zeuge vor dem Oberlandesgericht München.

Krankenwagen nach Syrien transportiert

Letztlich konnte nach Angaben des Richters während des Verfahrens nachgewiesen werden, dass die Männer von Bayern aus einen Krankenwagen bis nach Syrien transportiert haben. Allerdings bleibt weiterhin offen, ob das Fahrzeug dann ebenfalls bei der Junud al-Sham gelandet ist.

Vor allem der 34-jährige Salafisten-Prediger hat dem Gericht zufolge eine hohe kriminelle Energie bewiesen. Er sei für den Transport der Fahrzeuge hauptverantwortlich und sei sogar deshalb einige Male in die Türkei geflogen.

Gericht: Gruppe war getrieben von radikal-islamistischen Anschauungen

Aus Sicht des Gerichts ist die Gruppe Junud al-Sham getrieben von radikal-islamistischen Anschauungen. Sie wolle unter Inkaufnahme ziviler Opfer, den Staat Syrien in seiner jetzigen Form zerschlagen und einen islamischen Gottesstaat unter Geltung der Scharia errichten.

Verteidiger hatten Freispruch gefordert

Die Verteidiger hatten auf Freispruch plädiert und unter anderem infrage gestellt, ob es sich bei der Al Kaida nahen Junud al-Sham wirklich um eine Terrorgruppe handelt oder vielmehr lediglich Widerstand gegen Machthaber Assad leistet.