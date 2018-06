Grenzschließungen und Nationalismus Macron nennt anti-europäische Stimmung neue "Lepra"

Wenige Tage vor dem Asyl-Sondergipfel in Brüssel hat der französische Staatspräsident Emmanuel Macron eindringlich vor Nationalismus und geschlossenen Grenzen gewarnt. Die antieuropäische Stimmung in Teilen von Europa bezeichnete er als neue "Lepra".

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat die anti-europäische Stimmung in Teilen der EU als neue "Lepra" bezeichnet. Er übte bei einem Besuch im bretonischen Quimper am Donnerstag scharfe Kritik an "dem wieder auflebenden Nationalismus und den geschlossenen Grenzen, die einige vorschlagen".

Verachtung für die europäische Idee mache sich "wie die Lepra" breit

Der Staatschef äußerte sich wenige Tage vor dem Sondergipfel mit Deutschland und anderen Ländern zur Flüchtlingspolitik am Sonntag in Brüssel. In seiner mehr als anderthalbstündigen Rede zur Zukunft Frankreichs und der EU sagte Macron, die Verachtung für die europäische Idee mache sich "wie die Lepra fast überall in Europa breit, selbst in Ländern, in denen wir dachten, dass ihr Wiederauftreten unmöglich ist".

Rufe aus CSU sowie aus Italien und Österreich fordern schärfere Kontrollen an der Grenze

"Befreundete Nachbarn sagen die schlimmsten Dinge, und wir gewöhnen uns daran", kritisierte Macron weiter. "Unsere wirtschaftlichen, politischen, journalistischen Eliten haben eine immense Verantwortung", mahnte er unter Applaus.

Rufe nach einer deutlich schärferen Grenzpolitik wurden zuletzt unter anderem aus der CSU sowie aus Italien und Österreich laut.

Asyl und Migration erfordern "europäische Lösungen"

Bei dem Sondergipfel in Brüssel sollen mehrere EU-Länder "europäische Lösungen" für die Fragen Asyl und Migration erarbeiten. Die EU-Kommission hat neben Deutschland und Frankreich auch Österreich, Italien, Spanien, Griechenland, Bulgarien und Malta eingeladen.

Die Risse in der französischen Gesellschaft

Macron wandte sich in der Migrationsdebatte auch gegen "Besserwisser", die meinten, man könne alle aufnehmen. "Schauen sie sich die französische Gesellschaft an mit ihren Rissen", sagte Macron in der westfranzösischen Region Bretagne, die traditionell als europafreundlich gilt.

Macron hatte im vergangenen Jahr die Präsidentenwahl gegen die Rechtspopulistin Marine Le Pen gewonnen, die eine explizit flüchtlingsfeindliche Politik vertritt.