Antrittsbesuch Maas in den USA: Diplomatie in der Krise

Bundesaußenminister Heiko Maas reist vom G20-Außenministertreffen in Buenos Aires gleich weiter nach Washington zu seinem Antrittsbesuch in der amerikanischen Hauptstadt. Heute spricht Maas mit Politikern im US-Kongress, morgen trifft er den neuen US-Außenminister Mike Pompeo. Eine schwierige Mission, denn nicht nur Pompeos Grundsatzrede zum Iran macht deutlich: Die transatlantischen Beziehungen stecken in einer tiefen Krise.

Von: Martin Ganslmeier