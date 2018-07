Landtag LGL-Bericht zu PFOA in Trinkwasser und Lebensmitteln

In Lebensmitteln wie Honig, Eiern oder Pilzen hat das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit kaum PFOA gefunden, erklärt der Präsident der Behörde, Andreas Zapf: "Fische, Hühner, Eier hatten wir Gehalte nachgewiesen. Die gehen zurück, das ist das Erfreuliche."

Warnung vor Wildschweinprodukten

Nur vor Wildschweinprodukten warnt das LGL. Die könnten der Gesundheit schaden. Das Trinkwasser habe nach dem Einbau der Aktivkohlefilter nun gute Werte. Und in Altötting seien auch nicht mehr Krebserkrankungen zu verzeichnen als anderswo, berichtet Zapf. Wie es mit den aktuellen Werten im Blut der fast 1.000 Probanden aus der Region ausschaut, werde in den nächsten Wochen klar werden. SPD-Umweltpolitiker Florian von Brunn wirft der Behörde dennoch Versagen vor.

"Wenn das LGL nach eigener Aussage seit 2006 Untersuchungsergebnisse vorliegen hatte, wie kann es denn dann passieren, dass so viele Menschen dort im Landkreis in ihrem Blut diese Substanz haben?" Florian von Brunn, SPD-Umweltpolitiker

PFOA-Funde auch in Manching

LGL-Präsident Zapf verweist auf das Landratsamt Altötting. Er sei selbst verärgert, dass es so lange gedauert habe mit einem Aktivkohlefilter für sauberes Trinkwasser zu sorgen – trotz Drängen von Seiten des LGL, so Zapf. Über Funde der Chemikalie in anderen Gebieten, wie in Manching, habe die Behörde erst vor Kurzem erfahren. Hier stehen nun umfangreiche Untersuchungen an, erklärt der Behördenleiter.