Linksextreme Terrorgruppe Letzte Generation der RAF noch aktiv

Vor 20 Jahren erklärte die RAF in einem Schreiben ihre Selbstauflösung - doch noch immer sind viele Fragen offen. Zehn Morde ab 1985 sollen auf das Konto der "dritten" und letzten RAF-Generation gehen. Noch immer sind mutmaßliche Täter untergetaucht. Drei von ihnen sollen sich regelmäßig auf Raubzüge begeben.

Zehn Morde gehen auf das Konto der dritten Generation der "Rote Armee Fraktion" (RAF) - verübt in den 1980er und 1990er Jahren. Mutmaßliche Täter und ihre Helfer sind untergetaucht. Doch seit ein paar zwei Jahren sollen drei von ihnen, Ernst-Volker Staub, Burkhard Garweg und Daniela Klette, wieder aktiv sein.

Rückblick: RAF mordete auch in Bayern

Am 9. Juli 1986 wurde der Siemens-Manager Karl Heinz Beckurts und sein Fahrer Eckhard Groppler auf der Straße zwischen Straßlach und Grünwald bei München ermordet. Durch eine ferngezündete Sprengfalle. Zur Tat bekannte sich die RAF. Bis heute leben ehemaligen Mitglieder weiter im Untergrund.

Raubüberfälle in Norddeutschland

Die mutmaßlichen Täter von damals verlassen ihre Deckung aber offenbar, um Geld zu beschaffen. Zwischen 2015 und 2016 gingen sie nach dem immer gleichen Muster auf Beutezug.

Beispiel Juni 2016 in Cremlingen bei Braunschweig: Ein Geldtransporter fährt vor ein Möbelhaus. Als der Beifahrer aussteigt, kracht ein blauer Opel Corsa von hinten in den Transporter, vorne blockiert ein silberner Ford den Weg. Drei Maskierte, mit einer Automatikwaffe und einer Panzerfaust bewaffnet, springen aus den Fahrzeugen.

Staub, Garweg und Klette immer noch auf freiem Fuß

Tatsächlich erstaunt, dass die Polizei die drei mutmaßlichen Täter nicht festnehmen kann. 2016 veröffentlicht die Polizei aktuelle Fotos von Ernst-Volker Staub und Burkhard Garweg, die ihre Überfälle alle in Norddeutschland verüben. Die Polizei hat außerdem mehrere Fluchtfahrzeuge des Trios sichergestellt. Aber den Tätern gelingt es immer wieder, die Ermittler in die Irre zu führen, so Lutz Gaebel von der Staatsanwaltschaft Verden:

"Die Erkenntnis, dass es sich hier um Tatverdächtige handelt, die bereits seit längerem im Untergrund leben, hat dann natürlich auch zusammengepasst mit den geringen Spuren, die gefunden wurden. Das heißt, wir haben es hier mit Menschen zu tun, die es gewohnt sind - seit langem - ihre Spuren zu verwischen." Lutz Gaebel, Staatsanwaltschaft Verden

Spur führt zurück nach Bayern

Die drei mutmaßlichen Täter der Überfälle Burkhard Garweg, Daniela Klette und Ernst-Volker Straub sollen der sogenannten dritten Generation der RAF angehören. Dieser werden zehn der insgesamt 34 RAF-Morde zugeschrieben. Auch der am Siemens-Manager Karl Heinz Beckurts und seinem Fahrer Eckhard Groppler vor über 30 Jahren. Als die Ermittler damals das Bekennerschreiben und das Fluchtfahrzeug fanden, entdeckten sie kaum verwertbare Spuren. Dafür aber 23 Jahre später, als das Material 2009 mit neuen technischen Möglichkeiten untersucht wurde.

"Diese neue Methode hat dazu geführt, dass an einem Bekennerschreiben auch eine sehr ergiebige und aussagekräftige DNA-Spur sichergestellt werden konnte." Rainer Griesbaum, ehemaliger Bundesanwalt

Trotz neuer Spuren keine Klarheit

Rainer Griesbaum hat über Jahrzehnte gegen die RAF ermittelt. Die so gewonnene DNA haben die Fahnder aber nicht mit allen potenziell Verdächtigen abgleichen können, da viele Ermittlungen bereits eingestellt waren. Also wieder keine Klarheit - die sich die Angehörigen der Opfer doch so sehr wünschen. Auch deswegen hoffen sie darauf, dass die Behörden das ehemalige RAF-Trio endlich festnehmen können, um von diesen eventuell mehr über die Taten der dritten RAF-Generation zu erfahren.