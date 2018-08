Kloster Ursberg Letzte bayerische Kabinettssitzung vor der Sommerpause

"Ora et labora" heute für das Kabinett von Markus Söder – der bayerische Ministerpräsident und seine Minister kamen zuerst für eine Andacht in der Wallfahrtskirche Maria Vesperbild in Schwaben zusammen, nun tagen die Politiker in Kloster Ursberg. Dort hat jedes Kabinettsmitglied von der Generaloberin der Josefskongregation Schwester Katharina Wildenauer eine Praybox mit Gebeten erhalten. Freundliche Worte zwischen der Kirchenvertreterin und dem Ministerpräsidenten, der seine Unterstützung für die Kirchen auch heute wieder betont.

"Kein Land tut so viel für den Erhalt der christlich abendländischen Kultur die Förderung des Freistaats Bayern für die Kirchen sind höher als anderswo es gibt also kein Land das dafür so viel tun." Bayerns Ministerpräsident Markus Söder

Das Kabinett wird heute gemeinsam mit der zuständigen Beauftragten Irmgard Badura neue Förderprogramme für Menschen mit Behinderung beschließen. Außerdem sollen die Soforthilfen für Landwirte auf den Weg gebracht werden. Die Bauern sollen beim Zukauf von Futtermittel zu 50 Prozent bezuschusst werden, auch ein finanzieller Ausgleich für Getreideausfälle ist Thema am Kabinettstisch in Kloster Ursberg.