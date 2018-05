Sachsen Lehrerkollegium belästigt - Gymnasium im Vogtland bleibt geschlossen

Die Drohung eines Unbekannten hat ein sächsisches Gymnasium im Vogtland am Mittwoch komplett lahmgelegt. Ein bislang Unbekannter habe über mehrere Monate das Lehrerkollegium des Goethe-Gymnasiums in Auerbach belästigt, teilte die Polizei mit. Am Montag sei es zu einer Bedrohung gekommen - deshalb entschied die Schulleitung, das Gymnasium am Mittwoch komplett zu schließen. Die Polizei war am Mittwochmorgen vor dem Gymnasium im Einsatz, um Schüler, die nicht mitbekommen hatten, dass der Unterricht ausfällt, wieder nach Hause zu schicken.

Unbekannter belästigte Lehrer schon lange

Der Unbekannte belästigte das Lehrerkollegium des Goethe-Gymnasiums nach Polizeiangaben über mehrere Monate. So habe er immer wieder Warenbestellungen an die Privatadressen von Lehrern angewiesen. Außerdem habe er über eine Website öffentlich dazu aufgerufen, dies nachzuahmen. "Wir müssen jeden Hinweis aber sehr ernst nehmen", sagte ein Polizeisprecher am Mittwochmorgen.

Weitere Infos zur Schulschließung sollen folgen

Wie lange der Unterricht ausfällt, war noch unklar. Die Schule teilte auf ihrer Homepage mit, dass am Mittwoch kein Unterricht stattfinde. Alle Schüler wurden gebeten, zu Hause zu bleiben. Weitere Informationen sollte es den Angaben zufolge am Mittwoch geben.