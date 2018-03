Bericht des Kultusministers im Landtag Lehrer verzweifelt gesucht

Nicht erst die Grippewelle hat wieder mal gezeigt: Die Personaldecke in Bayerns Schulen ist auf Kante genäht. Viel zu oft fällt Unterricht aus und ein Ende ist nicht in Sicht. Wie eine "bedarfsorientierte Planung bei Lehrkräften" aussehen kann, das soll der Bericht von Kultusminister Ludwig Spaenle im Bildungsausschuss des Landtags zeigen.

An Bayerns Grundschulen fehlen Lehrkräfte. Das hat das Kultusministerium bereits Anfang des Jahres eingeräumt. Der Grund: Anders als erwartet, steigen die Schülerzahlen.

Pensionäre sollen es richten

Doch der Markt ist leer gefegt. Das Kultusministerium reagiert in gewohnter Weise: In den kommenden Jahren sollen sowohl Bewerber aus anderen Bundesländern als auch Pensionäre die Lücken schließen. Auch Fachkräfte anderer Schularten sollen sich für die Grundschule qualifizieren. 1.700 neue Lehrer will das Kultusministerium einstellen.

Aber nicht nur die Grundschulen sind vom Lehrermangel betroffen: auch an Mittelschulen und Förderschulen fehlen Pädagogen. Zuletzt wurden dort Absolventen mit einem Examensschnitt bis 3,5 eingestellt. An Gymnasien besetzt das Ministerium Vollzeitstellen mit Quereinsteigern ohne pädagogische Ausbildung. Opposition und Lehrerverbände fürchten um die Qualität des Unterrichts.

Bessere Planung soll Qualität sichern

Die Freien Wähler im Landtag haben deshalb in einem Dringlichkeitsantrag eine bedarfsorientiere Personalplanung gefordert. Der Bericht der Staatsregierung, der jetzt im Bildungsausschuss vorgelegt wird, soll nun zeigen, wie die Unterrichtsversorgung gesichert werden kann. Themen sind außerdem der Erhalt von Schulstandorten und die regional unterschiedliche Entwicklungen in Stadt und Land.