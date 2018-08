Ernteausfälle nach Trockenheit Landwirtschaftsministerin Kaniber: "Sehe den Bund in der Pflicht"

Die bayerische Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber appelliert angesichts der Hitzewelle und der Trockenheit in Deutschland an den Bund, zu reagieren. Unter anderem fordert sie, eine "Mehrgefahrenversicherung" zu entwickeln.

Im Interview mit der radioWelt am Morgen auf Bayern 2 sagte Michaela Kaniber, der Bund müsse sich Gedanken machen, um die allgemeinen Ernteausfälle zu entschädigen. "Da sehe ich den Bund in der Pflicht", so die CSU-Politikerin.

Die Landwirtschaftsministerin stellte sich hinter die finanzielle Forderung des Deutschen Bauernverbandes: "Wenn man sich die ersten Schätzungen im Norden Deutschlands anhört, dann kann ich mir eine Milliarde durchaus vorstellen", so Michaela Kaniber. "Ich finde schon auch, wenn es zu extremen Ausfällen in der Ernte kommt und Betriebe ihre Liquidität nicht mehr sichern können, dann sollten wir tatsächlich auch schauen, dass wir unsere Landwirte mit Geld und finanziellen Mitteln absichern können."

"Mehrgefahrenversicherung entwickeln"

Mit Blick auf künftige Extremwetter sagte Kaniber: "Auch hier fordern wir den Bund auf, mit uns gemeinsam eine Mehrgefahrenversicherung zu entwickeln, damit unsere Landwirte hier auch abgesichert werden und darüber die Möglichkeit finden, dann auch Geld abzugreifen."