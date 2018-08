Getreide, Raps, Obst, Wein Landwirtschaft in Bayern: Gewinner und Verlierer der Hitzewelle

Verlierer: Getreide- und Rapsbauern in Franken und der Oberpfalz

Hermann Greif aus Forchheim in Oberfranken hat die Getreideernte für dieses Jahr bereits abgeschlossen – deutlich früher als sonst. Doch zufrieden ist er nicht. Denn darunter sind auch viele sogenannte Schrumpfkörner. Sie sind etwa halb so groß wie bei einer normalen Ernte. Mit ihnen kann Greif nur wenig anfangen: "Wir hatten hier in Franken von April bis Juni kaum Regen. Deshalb haben wir Ernteausfälle von 20 bis 40 Prozent bei den verschiedenen Früchten", sagt er. Besonders betroffen von Ernteausfällen sind Raps- und Getreidebauern in Franken, der Oberpfalz und auch teilweise in Niederbayern.

Die Dürre hat auch Folgen für die Viehwirtschaft in dieser Region: Die Bauern können ihre Tiere nicht mehr lang genug mit Grundfutter wie Heu und Gras versorgen. "Die Landwirte haben große Futternot und denken deshalb darüber nach, ihre Bestände zu verkleinern", sagt Greif, der auch Bezirkspräsident Oberfranken beim Bayerischen Bauernverband ist. "Man hört von etlichen Betrieben, die jetzt schon Notverkäufe machen und die Tiere zum Schlachten führen."

Mögliche Gewinner: Obstbauern in Lindau

Anders sieht die Situation für die Obstbauern in Lindau aus. Gerade im östlichen Teil der Bodensee-Region gab es ab und an Regen. Da es in der Gegend größtenteils Lehmboden gibt, der Wasser gut speichern kann, geht es den Bäumen dort noch verhältnismäßig gut. Obstbauer Martin Nüberlin aus Lindau rechnet damit, dass er und seine Kollegen schon in zwei Wochen mit der Ernte beginnen können – viel früher als sonst. "Das verschafft uns natürlich Vorteile auf dem Markt, wenn wir deutlich früher Äpfel anbieten können als die Konkurrenz." Insgesamt tragen die Bäume viele Früchte aufgrund der guten Witterung im Frühjahr und im Sommer. Die Äpfel werden voraussichtlich besonders süß sein – aber auch deutlich kleiner als normal.

Gerade im Vergleich zu anderen Obstbauern gehe es ihnen gut, so Nüberlin. Doch besonders euphorisch ist er dennoch nicht. In den nächsten zwei Wochen könnte sich noch viel an seiner Situation ändern. "Bleibt es in den kommenden zwei Wochen so trocken wie jetzt, dann bekommen auch wir Probleme", prognostiziert Nüberlin. "Denn die Bäume hängen sehr voll – und es kann sein, dass die sie es nicht schaffen, die Früchte mit genug Nährstoffen zu versorgen."

Gewinner: Winzer in Franken

Die Winzer in Franken zählen größtenteils zu den Gewinnern des warmen Wetters – zumindest wenn sie künstliche Bewässerung haben. Viele der Weinbauern haben sich schon seit Jahren auf Trockenzeiten eingestellt – und deshalb Bewässerungssysteme für ihre Weinberge entwickelt. Das kommt ihnen jetzt zugute. Auch wenn sie verhältnismäßig viel Wasser dafür brauchen, so ist mit einem guten Jahrgang zu rechnen: Die Trauben in diesem Jahr werden besonders süß sein. Derzeit geht der fränkische Weinverband auch von einer frühen Weinlese aus.

Aber auch hier gibt es Einschränkungen: Es könnte sein, dass insgesamt weniger Trauben geerntet werden – und einige Rebstöcke, vor allem alte, vertrocknen.