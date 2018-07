Hilfe für die Kliniken Staatsregierung will Krankenhaus-Defizite übernehmen

Die bayerische Staatsregierung will kleineren Krankenhäusern auf dem Land wirtschaftlich unter die Arme greifen. Das Kabinett beschloss am Dienstag, einen großen Teil der Verluste defizitärer Kliniken zu übernehmen. Allerdings ist diese Hilfe an Bedingungen geknüpft.

Von: Nikolaus Nützel