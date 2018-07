Diskussion in sozialen Medien CSU-Solidaritätskampagne #IchbinCSU geht auf Twitter nach hinten los

Bei der #ausgehetzt-Demonstration am vergangenen Sonntag in München gingen Zehntausende unter anderem gegen die Asylpolitik der CSU auf die Straße. Nun versuchte die Partei, mit einer Online-Kampagne unter dem Stichwort #ichbinCSU wieder in die Offensive zu kommen. Das gelingt nur bedingt.

Von: Lorenz Storch