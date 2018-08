Freie Wähler und SPD contra CSU Bayern debattiert: Sollen Kita-Gebühren abgeschafft werden?

Bildung soll nichts kosten – das finden SPD und Freie Wähler. Sie fordern, dass die Kita-Gebühren in Bayern abgeschafft werden. Die CSU argumentiert: Mit dem Familiengeld können die Familien bald selbst entscheiden, wofür sie ihr Geld ausgeben.

Das Thema steht bei allen bayerischen Parteien auf der Agenda: Wie soll man mit Gebühren für Kindestagesstätten umgehen? Es habe Überlegungen gegeben, die Gebühren für KiTas in Bayern abzuschaffen, erzählt die bayerische Sozialministerin Kerstin Schreyer. Schließlich hat sich die Regierung Söder aber dafür entschieden, ein Familiengeld zu zahlen:

CSU: Familiengeld statt Gebührenfreiheit

Ab 1. September bekommen Familien für ein- und zweijährige Kinder 250 Euro im Monat. "Damit schaffen wir der Familie eine echte Wahlfreiheit zu entscheiden, ob sie einen Krippen- oder Kindergartenplatz haben möchte oder eine Tagesmutter. Oder ob sie sich entscheidet, zum Beispiel für einen Deutschkurs sich Babysitter bezahlen zu können", sagt Sozialministerin Kerstin Schreyer. „Denn es ist auch Lebenswirklichkeit, dass es Familien gibt, wo ein Elternteil nur wenig Deutsch kann und wir können auch hier die Chance bieten, dass die Eltern Zeit haben, Deutsch zu lernen.“

Mehr Geld für Familien und die Familien entscheiden selbst, wofür sie es ausgeben. Das ist die Linie der CSU.

Grüne: Abschaffung der Kita-Gebühren sozial ungerecht

Auch die Grünen sind gegen eine Abschaffung der Gebühren für Krippe, Kindergarten und Hort. Es ist einfach ungerecht, alle gleichermaßen, also auch die Gutverdienenden nach dem Gießkannenprinzip von Gebühren zu befreien, solange es weder genügend Plätze gibt, noch genug Personal vorhanden ist. Besser wäre es, Familien mit geringem Einkommen zu entlasten“, erklärt Kerstin Celina, die sozialpolitische Sprecherin der Grünen Landtagsfraktion.

Zusätzliches Geld soll zuallererst in die Qualität der Betreuung fließen, also in mehr Personal, argumentieren die Grünen.

SPD und Freie Wähler: Frühkindliche Bildung darf nichts kosten

Doris Rauscher von der SPD meint, es muss beides gehen: "Wir als SPD Landtagsfraktion haben den Anspruch, dass Zugang zu Bildung kostenfrei sein muss", so Rauscher. "Wir wollen Qualität hoch und Gebühren runter. Beides ist aus unserer Sicht gleichermaßen wichtig und in einem reichen Bundesland wie Bayern auch machbar."

Auch die Freien Wähler wollen mit der Forderung nach kostenlosen KiTas im Wahlkampf punkten. Hubert Aiwanger, der Freie-Wähler-Chef, schlägt vor: "Fünf Stunden als Kernbuchungszeit ab einem Jahr, das heißt: Viele Länder sind auf dem Trichter und schaffen die KiTa-Gebühren ab. Es heißt immer: Bayern, das reichste Bundesland, und ich wünsche mir, dass dieser Reichtum endlich auch bei den Familien ankommt."

Wahlkampfthema Kita-Gebühren

Das Argument, dass kostenfreie KiTas ungerecht seien, weil reiche und arme Familien gleichermaßen entlastet würden, lässt Aiwanger nicht gelten. "Die untere Mittelschicht, wo beide in die Arbeit gehen, nicht so viel verdienen, viel für die Wohnung bezahlen müssen und dann zwei oder drei Kinder haben wollen. Wenn die dann 300 bis 1000 Euro für Kinderbetreuung überweisen müssen, dass ist das für diese Familien einfach nicht tragbar", so Aiwanger.

Die Kita-Gebühren sind ein großes Thema im bayerischen Landtagswahlkampf. Die CSU versucht, das Thema mit dem Familiengeld abzuräumen.