Erkennbarkeit im Einsatz Landtag diskutiert Kennzeichnungspflicht für Polizisten

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat in einem Urteil angemahnt, dass im Einsatz maskierte Polizeibeamte eine individuelle Kennzeichnung tragen müssen, damit man sie identifizieren kann. Deshalb fordert ein Teil der Opposition im Landtag einmal mehr eine Kennzeichnungspflicht für Polizisten, wie sie einige andere Bundesländer schon eingeführt haben.

Die Initiative kam in diesem Fall von der Fraktionslosen Claudia Stamm: Sie fordert eine grundsätzliche Kennzeichnungspflicht. Ausnahmen bei verdeckten Einsätzen sollen per Gesetz geregelt werden, so Stamm:

"In jeder Behörde sitzt mir jemand gegenüber, da ist ein Namensschild dran und ich weiß, wer mir gegenüber sitzt. Nur bei der Polizei ist es nicht so." Claudia Stamm (fraktionslos)

"Schutz vor falschen Anschuldigungen"

Auch SPD und Grüne wollen eine Kennzeichnungspflicht, insbesondere bei Polizisten in geschlossenen Verbänden. Das würde laut dem SPD-Rechtsexperten und früheren Staatsanwalt Horst Arnold auch den Ermittlungsbehörden die Arbeit erleichtern:

"Es wäre auch für die Staatsanwaltschaft zur Aufklärung und zum Schutz möglicherweise falscher Anschuldigungen wichtig, eine individuelle Kennzeichnung der Polizeibeamtinnen und Beamten im Einsatz vorzuweisen." Horst Arnold (SPD)

Freie Wähler und CSU sind dagegen

Die Freien Wähler lehnen eine Kennzeichnungspflicht ab. Sie glauben, eine Zurschaustellung ihrer Identität könnte dazu führen, dass Polizisten ungerechtfertigten Vorwürfen ausgesetzt werden. Auch die CSU weicht nicht von ihrer Grundhaltung ab. Der ehemalige Polizist Manfred Ländner:

"Wir lehnen die Kennzeichnungspflicht für Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten ab – und zwar in jeglicher Form." Manfred Ländner (CSU)

Einmal mehr setzte sich die Mehrheitspartei im Landtag durch.

Unterschiedliche Regelungen in den Bundesländern

Berlin, Brandenburg, Bremen, Hessen, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen haben in den vergangenen Jahren eine Pflicht zur eindeutigen Kennzeichnung von Polizisten eingeführt. In Nordrhein-Westfalen schaffte die schwarz-gelbe Regierung sie 2017 wieder ab, nachdem Rot-Grün sie zuvor eingeführt hatte.