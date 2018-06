Verseuchter Boden am Militärflugplatz Landrat informiert in Manching über Belastung durch PFC-Löschschaum

In Manching ist der Boden rund um den Flughafen belastet mit dem giftigen und möglicherweise krebserregenen PFC. Der Stoff war im Löschschaum am Militärflugplatz enthalten. Private Brunnen dürfen nicht betrieben werden. Jetzt informiert Landrat Wolf die Bürger.

Die PFC-Belastung am Flugplatz Manching beschäftigt die Menschen in der Region. Die Chemikalien können krebserregend sein. Das Landratsamt Pfaffenhofen lädt daher heute Abend zu einer Informationsveranstaltung ein. Die Behörde rechnet mit rund 200 Menschen, die Veranstaltung dürfte sich bis in die späten Stunden ziehen.

Landratsamt hat im Mai wegen PFC private Brunnen verboten



Landrat Martin Wolf will einerseits ganz grundsätzlich über die PFC-Problematik rund um den Militärflugplatz in Manching informieren. Andererseits will er auch in die Diskussion mit den betroffenen Anwohnern treten. Und da sind Konflikte programmiert. Denn im vergangenen Monat hatte das Landratsamt per Erlass die Nutzung privater Brunnen in Bereichen rund um den Flugplatz verboten. Wer jetzt noch ein Haus im PFC-Gebiet bauen will, muss auf einen Keller verzichten und die Landwirte fürchten um ihre Ernte. PerFluor-Chemikalien stehen im Verdacht krebserregend zu sein. Sie waren bis zum Verbot im Jahr 2011 in Löschmitteln vorhanden.

PFC war ins Grundwasser gelangt

Die Bundeswehr hatte diese Löschmittel auf ihren Flugplätzen eingesetzt – eben auch im oberbayerischen Manching. Über die Jahrzehnte haben sich die Chemikalien übers Grundwasser verteilt. Am Abend wird auch die Frage nach der Verantwortung für die Verunreinigung gestellt werden. Die Bürger sehen da die Bundeswehr in der Pflicht: Sie sagen: "Wer den Boden verseucht, muss ihn auch reinigen."