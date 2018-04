Bremen, Hamburg, Niedersachsen Einsätze der Polizei bei Fußballspielen kosten die Länder Millionen

Für Polizeieinsätze bei Fußballspielen in Norddeutschland fallen in jeder Spielzeit hohe Millionenkosten an. Das ergab eine Umfrage der "Neuen Osnabrücker Zeitung" bei den Innenbehörden der Bundesländer. Das Land Bremen streitet sich derzeit mit den Fußballverbänden um eine Kostenerstattung der Polizeieinsätze.