An der Münchner Zentrale Kunst-Aktion: CSU-Schild ausgetauscht

Bei einer Protestaktion der Aktionsgruppe Zentrum für politische Schönheit vor der CSU-Landesleitung haben Mitglieder das Logo der Partei am Gebäude mit einem riesigen CDU-Banner überklebt. Die Aktion startete mit Musik eines bayerischen Duos, während der Versammlungsleiter Phillipp Ruch über die Einnahme der CSU-Parteizentrale sprach, schließlich sei die CDU am Erfolg der CSU maßgeblich beteiligt.

CDU-Logo hing bis in die Abendstunden

Neben dieser satirischen Rede sprach auch ein Würzburger Pfarrer vor etwa 60 Teilnehmern der Kundgebung und verurteilte die Flüchtlingspolitik der CSU. Während die Demonstranten in einem ruhigen Teil 50 Meter entfernt vom Haupteingang den Reden zuhörten, machte sich unbemerkt von der Polizei ein Aktivist im Korb einer Hebebühne am großen CSU-Schild des Gebäudes zu schaffen und überklebte es mit einem CDU-Logo.

Der Aktivist brachte auch satirische Angela Merkel-Plakate am Gebäude an. Polizeibeamten konnte diese Plakate schließlich abnehmen, das CDU-Logo allerdings ohne Hebebühne nicht erreichen, so dass es bis in die frühen Abendstunden noch dort hing. Die Polizei rief schließlich nach Verstärkung, die Demonstration wurde aufgelöst, zwei Demonstranten wurden festgenommen, die übrigen Protestierenden mit Hilfe einer Polizeikette mehrere hundert Meter vom Gebäude der Landesleitung abgedrängt.