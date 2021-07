ZZ-Top-Bassist Dusty Hill ist tot

Die Rockwelt trauert: Dusty Hill, der Bassist und die zweite Stimme der Bluesrock-Band ZZ-Top ist im Alter von 72 Jahren in Houston (Texas) gestorben. "Wir sind traurig über die heutige Nachricht, dass unser Kumpel Dusty Hill zu Hause in Houston, Texas, im Schlaf gestorben ist", teilten die weiteren Mitglieder der Gruppe, Billy Gibbons und Frank Beard, auf der Webseite der Band mit.

Mit "Elimanator" internationaler Durchbruch

1969 gegründet, veröffentlichte das Trio Gibbons, Hill und Beard allein in den 70ern sechs Alben. In Deutschland gaben sie damals vereinzelte Auftritte, in den USA absolvierten sie von 1976 bis 1977 die riesige "World Wide Texas Tour" mit fast 100 Konzerten. Mit Synthesizern, Drumcomputern und Sequenzern frischten sie in den 80ern ihren Rock-Sound auf, erfanden sich neu und veröffentlichten 1983 das kraftvolle und pulsierende "Eliminator", womit sie den internationalen Durchbruch schafften. Darauf waren Hits wie "Gimme All Your Lovin'", "Legs" und "Sharp Dressed Man". In der MTV-Ära machten ihre stilisierten Videos zur Kultband.

ZZ-Top in der Hall of Fame

Die drei Musiker - Gibson wie Hill immer langem Rauschebart und meist mit Sonnenbrille - wurden 2004 in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen. Rolling-Stones-Gitarrist Keith Richards bekannte: "Als ich sie das erste Mal gesehen habe, dachte ich, 'ich hoffe, diese Typen sind nicht auf der Flucht, weil diese Verkleidung nicht funktionieren wird'".

Woran Dusty Hill gestorben ist, ist unklar. Das Magazin Variety hatte berichtet, dass Gibbons und Beard in den vergangenen Wochen zum ersten Mal in einem halben Jahrhundert Bandgeschichte ohne Hill aufgetreten waren. Offiziell musste er wegen einer Behandlung an der Hüfte vertreten werden – Elwood Francis übernahm den Bass.

Mit Material der dpa