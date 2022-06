"Zynisch, rachsüchtig, verlogen": Ist Putins Charakter verformt?

Ziemlich hart, wie der Ex-Chefredakteur des "Handelsblatts" und jetzige Kolumnist des Wirtschaftsportals Bloomberg, Andreas Kluth, über Wladimir Putin urteilt. Der Mann sei durch seinen Beruf charakterlich deformiert: "Seine prägenden Jahre beim KGB machten Wladimir Putin zynisch, paranoid, rachsüchtig, skrupellos und rücksichtslos. Und vor allem verlogen. Die Ukraine, der Westen und die Welt müssen dies im Hinterkopf behalten, wenn sie eine Strategie gegen ihn aufsetzen." Der russische Präsident verdanke seine Machtposition nicht etwa einer Kandidatur, sondern habe seine Karriere absolviert, "indem er Menschen ausspionierte, sie verfolgte, manipulierte und oft entsorgte".

Nun gibt es reichlich angebliche "Experten", die Putin für "paranoid" wie Stalin halten, und manche wollen sogar wissen, dass diese Deformation auf eine "Sportverletzung" zurückgeht. Es sind auch jede Menge Anekdoten in Umlauf, wonach im russischen FSB-Geheimdienst, Nachfolgeorganisation des KGB, nach Putins Aufstieg zum Ministerpräsidenten 1999 "gescherzt" worden sein soll, endlich sei die Staatsspitze "infiltriert".

"Sein Denken folgt einer anderen Rationalität"

Putin halluziniere, weil er nicht auf die Idee komme, dass die Sowjetunion und andere Ostblockstaaten aus innerer Schwäche und wegen der Proteste ihrer Bürger zusammengebrochen seien, so Andreas Kluth. Stattdessen wittere er stets hinter solchen Entwicklungen die Wühlarbeit des amerikanischen CIA. Er selbst soll ja behauptet haben, es gebe keine "ehemaligen KGB-Agenten", weil zwar die Menschen den KGB hinter sich lassen könnten, aber nicht der KGB die Menschen. Nachdrücklich verweist Kluth auf die neueren "Psychoanalysen" von Putin, etwa vom früheren deutschen Botschafter in Moskau, Rüdiger von Fritsch, der sich in der "Süddeutschen Zeitung" geäußert hatte.

"Wir sollten uns hüten, Wladimir Putins Handeln für irrational, ja, wie manchmal zu hören, für wahnhaft zu halten", so der Ex-Diplomat: "Sein Denken folgt einer Rationalität, nur einer anderen als unserer. In den Gesprächen mit ihm zeigte sich immer wieder seine Neigung, alles in Denkkategorien einzuordnen, die von Anfeindungen, Verschwörungen und Bedrohungen geprägt sind. In manchen Gesprächen in Moskau nach der Annexion der Krim 2014 hatte ich das Gefühl, wir seien auf der Halbinsel einmarschiert und nicht Russland."

"KGB war besser auf Kapitalismus vorbereitet"

Putin habe in seinen Anfangsjahren an der Staatsspitze Angst vor der Macht der Oligarchen gehabt und schon deshalb lieber auf Leute aus dem Sicherheitsapparat gesetzt, analysiert Nina Kruschewa von der New School University in New York City: "Es stellte sich heraus, dass der KGB besser auf den Übergang zum Kapitalismus vorbereitet war als jede andere sowjetische Institution. Seine Mitarbeiter waren unmoralisch und pragmatisch, gut vernetzt, kümmerten sich nicht um unregelmäßige Arbeitszeiten und waren Meister der eigennützigen Manipulation."

Putins Ego konnte demnach gedeihen, weil er im persönlichen Umfeld keinerlei Widerspruch mehr ertragen müsse: "Die neuen Säulen des staatlichen Kontrollapparates sind unpersönliche Strukturen mit der alleinigen Aufgabe, den politischen Raum von allen Anti-Kreml-Stimmungen zu säubern und diejenigen zu bestrafen, die nicht genügend 'Loyalität' zeigen. Anders als die Silowiki [Geheimdienstler und Militärs alter Schule] beraten sie Putin nicht, wie er am besten mit den Problemen Russlands fertig wird, und erklären ihm auch nicht die Bedeutung der internationalen Zusammenarbeit für die innere Entwicklung Russlands. Stattdessen verfolgen sie blind Putins Ziel der totalen Kontrolle Russlands um jeden Preis."

"Putin wollte Verhalten des Westens spiegeln"

Der bulgarische Experte Ivan Krastev hatte schon Mitte April im Berliner "Tagesspiegel" gesagt, Putins Lieblingswaffe sei die Lüge, aber er glaube sich selbst tatsächlich jedes Wort: "Normalerweise lügen Politiker nur dann, wenn sie davon ausgehen, dass ihre Lüge nicht auffliegt. Im Fall der Annexion der Krim hat er aber behauptet, dass keine russischen Einsatzkräfte beteiligt sind, obwohl das Gegenteil offensichtlich war. Putin wollte aber damit das Verhalten des Westens spiegeln nach dem Motto: Ihr habt auch gelogen, als ihr vor dem Irakkrieg 2003 behauptet habt, Saddam Hussein verfüge über Massenvernichtungswaffen."

Bei einem Abendessen in Sotschi 2014 lernte Krastev den russischen Präsidenten als Gastgeber persönlich kennen. Dominierend sei dabei Putins Sarkasmus gewesen, also sein bösartiger Humor: "Ich habe von ihm nach dem Treffen das Bild eines zornigen Mannes im Gedächtnis behalten. Er redete immer wieder davon, dass Russland vom Westen schlecht behandelt wird. Man merkte ihm die Überzeugung an, dass er sich die Lektionen des Westens lange genug angehört habe. Er hatte sich vorgenommen, seinerseits der Welt eine Lektion zu erteilen, ohne groß zuzuhören." Ursprünglich sei Putin mal ein "Vegetarier" an der Macht gewesen, so Krastev in der "Welt", also ein Diktator, der nicht unbedingt Blut sehen wollte, doch mittlerweile habe er sich sehr verändert.

"Russische Seele ist unbegreiflich"

Womöglich reden West und Ost bei der Beurteilung von Putins Psyche auch aneinander vorbei. Die Psychologin Polina Aronson sagte in der Wochenzeitung "Freitag": "Die russische Seele ist ein Klischee, dem auch die russischen und sowjetischen Intellektuellen nachgespürt haben. Diese Seele ist angeblich unerforschbar und unbegreiflich. Im Gegensatz zur Vorstellung der Psyche, die als verstehbar und beherrschbar gilt. Als die psychologischen Vorstellungen über das Subjekt nach Russland kamen – noch in sowjetischen Zeiten, lange vor der Perestroika –, da hat man das mit Interesse betrachtet, man ist aber meist zu dem Ergebnis gekommen, dass die russische Seele das nicht braucht."