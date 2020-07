Zwischen Welten: Das Drama "Schwarze Milch" von Uisenma Borchu

Man lernt Wessi, die von Uisenma Borchu selbst gespielte Protagonistin in "Schwarze Milch", nicht direkt kennen: In den ersten Einstellungen schaut die junge Frau in den Spiegel. Und mehr als das Spiegelbild bekommt auch der Zuschauer nicht von ihr zu sehen.

Stumme Fragen nach der eigenen Identität

Aber schon jetzt, nach wenigen Minuten und obwohl er fast nichts von dieser Frau weiß, spürt er, dass sie mehr im Spiegel sucht als die passende Frisur. Unausgesprochen stellt diese Frau doch etliche Fragen an ihr gespiegeltes Gegenüber: Wo bist du zu Hause? Hier, in der lichtdurchfluteten Wohnung, in der du dich schminkst, Schmuck anlegst und dich bereit machst für einen weiteren Tag in der deutschen Großstadt? Oder in der Mongolei, nicht in der Stadt, aber vielleicht in einer der Jurten in der Wüste? Noch eine Frage ans Spiegelbild, auch sie unausgesprochen: Neben wem willst du durchs Leben gehen? Neben dem Mann, mit dem du gerade geschlafen hast, oder neben der Schwester, mit der du deine Vergangenheit teilst?

Aufbruch ohne Erklärung

Sie gehöre ihm, versichert Wessi noch ihrem Freund (Franz Rogowski), als im Off schon die Motoren jenes Fliegers brausen, der sie aus Deutschland in die Mongolei bringt. Und wie in der ersten Szene erklärt der Film auch jetzt nicht, was in ihrem Kopf vorgeht: Warum bricht sie gerade heute, nach so vielen Jahren in Deutschland, auf? Wonach sehnt sie sich, hier wie dort? Und vor allem: Will sie eigentlich bleiben, wo sie landet – in der Jurte der Schwester, die bis heute ein Nomadenleben führt, umgeben von einer Hand voll Menschen, Ziegen und einer schier unendlichen Landschaft?