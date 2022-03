Zwischen Okzident und Orient: "Filmfestival Türkei Deutschland"

"In dem Moment, als ich sang, flossen alle Wörter durch mich hindurch. Als ob die Welt still stünde": So beschreibt die junge türkische Sängerin Bergen im gleichnamigen Film ihre Leidenschaft für die Musik. Doch abseits der Bühne muss sie die Eifersucht und Schläge ihres Mannes ertragen. Als sie sich trennt, lässt er sie mit Säure überschütten. Sie verliert ein Auge. Nur die Musik gibt ihr Halt: "Ich wurde verprügelt, ich schämte mich so. Sie haben mir mein Augenlicht genommen, ich schämte mich so. Nur wenn ich sang, schämte ich mich nicht."

Der Film, der das Filmfestival Türkei Deutschland heute in Nürnberg eröffnet, beruht auf der wahren Geschichte der Musikerin Bergen und spielt in den 1980er Jahren. In der Türkei ist der Film bereits angelaufen und hat in wenigen Wochen ein Millionenpublikum erreicht. Denn er trifft einen Nerv, sagt der Leiter des Filmfestivals Türkei Deutschland, Adil Kaya: "Es ist so, dass die Türkei einige offenen Wunden hat und eine dieser offenen Wunden ist die Gewalt gegenüber Frauen. Dass die Türkei aus der Istanbuler Konvention ausgestiegen ist, wo es um Frauenschutz geht, ist eine große Schande für die Türkei. Das wird auch in der Gesellschaft so gesehen. Leider war es eine Regierungsentscheidung."

Rechte der Frauen in der Türkei

Als letztes Jahr die türkische Regierung aus der Istanbuler Konvention austrat, demonstrierten in der Türkei daraufhin wochenlang Frauen gegen die Entscheidung. Der Vertrag sah unter anderem strengere Strafen für die Täter vor. Täter, wie sie der Film "Bergen" so erschütternd vor Augen führt.

Neben dem Blick auf das Schicksal von Frauen verhandelt das Filmfestival auch weitere brisante Themen: "Die Ausbeutung von Arbeitern im Bergbau oder, dass Menschen in der Türkei in Polizeigewahrsam verschwinden. Mutige Filme", sagt Festivalleiter Adil Kaya: "Es erfordert Mut, überhaupt für eine Meinung einzutreten in der Türkei, die dann auch als Kritik und damit auch als Beleidigung des Staatspräsidenten aufgefasst werden kann. Das ist momentan die größte Gefahr.

"Das Filmfestival Türkei Deutschland will mit der Auswahl der Filme nicht nur auf Missstände in der Türkei hinweisen. Auf dem Programm steht auch der preisgekrönte Film "Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush", der zuletzt bei der Berlinale zwei Preise gewann. Es geht um die Bremer Hausfrau Rabiye Kurnaz, die sich mit dem mächtigsten Mann der Welt anlegt, dem Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika. Ihr Sohn Murat Kurnaz wird in Guantanamo festgehalten. Rabiye Kurnaz kämpft mit ihrem Anwalt Bernard Docke für Murats Freilassung. Mit viel Humor erzählt Filmemacher Andreas Dresen die tragische Geschichte der Familie Kurnaz.

Dialog und Austausch

Sowohl Andreas Dresen als auch die Regisseure von Bergen, Caner Alper und Mehmet Binay, reisen zum Filmfestival Türkei Deutschland nach Nürnberg und stehen für Publikumsgespräche bereit. Genau von diesem Austausch, dem interkulturellen Dialog und den wichtigen gesellschaftlichen Debatten, die durch die Filme angestoßen werden, lebt dieses Festival, betont Festivalleiter Adil Kaya: "Eine der wichtigen Eigenschaften dieses Filmfestivals ist, dass die Regisseure und Schauspieler hierherkommen und diskutieren. Dieses Jahr haben wir eine Rekordzahl von über 70 künstlerischen Besuchern, Künstler und Künstlerinnen, Schauspieler und Schauspielerinnen kommen nach Nürnberg. Ich denke, es werden sehr aufregende Tage hier sein."

Infos und Karten zum "Filmfestival Türkei Deutschland" gibt es online über die Festivalseite. Es geht vom 11 bis zum 20. März 2022.