"Zwingli" zeigt den Reformator als sinnenfreudigen Humanist

Humanist mit Bodenhaftung

"Der ist in 20 Tagesmärschen, mit 15 Jahren nach Wien zu Fuß gegangen, um dort zu studieren, war in Basel bei Erasmus. Er war begeisterter Anhänger des Humanismus, aber auch der alten Griechen. Der war für mein Gefühl schon ein sehr urbaner, moderner Typ. Dennoch mit Bodenhaftung, weil er ja aus einem Bauerndorf stammte", sagt Stefan Haupt. Stichwort Bodenhaftung. Max Simonischek spielt einen ziemlich sympathischen Zwingli. Die Nachwelt hat den Theologen als eher verkniffenen Menschen in Erinnerung. Das ist eines der Klischees, mit dem Haupt aufräumen wollte: Der lust- und sinnenfeindliche Reformator war er nicht, sagen auch die Forscher. Zwingli hat komponiert, mehrere Instrumente gespielt und war ganz ein Mann dieser Welt. "Und insofern haben wir einfach die Dinge gezeigt, die uns wichtig waren an Zwingli, ohne einfach ein schönfärberisches Bild zu zeigen. Wie er sich verliebt, wie er auch mit seiner Frau zusammen Kinder hat und ein Leben führen will, wie er es sich vorstellt, dass es eigentlich in der Bibel gemeint ist."

Der Film wendet das negative Zwingli-Bild

Frühjahr 1522, es ist Fastenzeit. Und trotzdem gibt es im Haus des Buchdruckers Christoph Froschauer Wurst. Mit Zwinglis Segen und Unterstützung. Seine Flugschrift "Von der Freiheit der Speisen" rechtfertigt den Tabubruch. Doch im kollektiven Gedächtnis der Schweiz hat sich ein anderes Zwingli-Bild erhalten: ernst, sittenstreng, kämpferisch (er starb bei einer Schlacht!). Der Film "Zwingli" zeigt die andere, und uns heute deutlich sympathischere Seite dieses Mannes, findet Niklaus Peter, Pfarrer in Zürich: "Ich würde zu behaupten wagen, dass dieser Film auf gute Weise das negative Zwingli-Bild gewendet hat. Und da bin ich echt dankbar. Denn bis in die Schichten unserer eigenen Kirche, unserer Professionals hinein war ein negatives Zwingli-Bild in unseren Köpfen, bei vielen Leuten."

Der Film über Ulrich Zwingli wurde im Jubiläumsjahr der Zürcher Reformation – zur Überraschung aller Beteiligten – zum Kassenschlager in den Schweizer Kinos. Dem deutschen Publikum bietet er mal einen anderen Blick auf die Reformation. In epischer Länge, mit einem gewissen Hang zur Vollständigkeit. Aber in jedem Fall sehenswert.