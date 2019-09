Zwillinge in der Kunst: Ausstellung "Double Trouble" in München

Über das Phänomenologische hinaus

Es zeichnet die Ausstellung aus, dass sie mit den zahlreichen Fotografien, Installationen, Videos, die von den 1930er-Jahren bis in die Gegenwart reichen, über das Phänomenologische hinausgeht, ihrem Thema in aller Vielschichtigkeit gerecht wird. In einer Fotomontage aus dem Jahr 1968 schafft sich zum Beispiel Alighiero Boetti einen Zwilling. Das Hand in Hand abgebildete Männerpaar wird dabei nur zur Variation eines ganz grundsätzlichen Themas des Künstlers: "Er begibt sich in eine Art Schizophrenie, er wird zum Kritiker seines eigenen Werkes", so Kuratorin Pedersen. "Und er reflektiert damit, dass wir das eigentlich immer tun, dass wir immer unsere eigenen Kritiker werden oder dass das zumindest die Art und Weise ist, wie Dinge wachsen können: durch diese Art der Dialektik, die in der Kritik liegt. Und hier führt er das ins Extrem."

Zwillinge als Symbole der Selbstbefragung, des kreativen Dialogs, dialektischer Vielstimmigkeit – aus dieser Perspektive können und sollten wir alle Zwillinge werden. Das Risiko, missverstanden zu werden, Vergleiche auszuhalten oder im Chor der Stimmen um Gehör zu bitten – wie es Martin Creed in seinem ironischen Video "Understanding" tut, inbegriffen. Nicht zuletzt wären wir so eben auch gezwungen, besser zuzuhören.

Die Ausstellung "Double Trouble / double grins / is it so with / twins" ist noch bis 22. September in der Lothringer 13 in München zu sehen.

Verpassen war gestern, der BR Kultur-Newsletter ist heute: Einmal die Woche mit Kultur-Sendungen und -Podcasts, aktuellen Debatten und großen Kulturdokumentationen. Hier geht's zur Anmeldung!

Hörspiele, Krimis, Kinder-Angebote, Features, Dokumentationen, Gespräche und vieles mehr finden Sie in der ARD Audiothek.