Fremdknutschen und andere Störfeuer: Liebe in Zeiten von Corona

Die Mini-Serie "Liebe. Jetzt" erzählte in sechs Folgen von Liebesgeschichten in Corona-Zeiten und wurde als flotte Unterhaltung gelobt – eine spontane Reaktion auf die Krise in herzlichen Geschichten. Gleichzeitig gab es aber auch Kritik: Der Cast sei schon homogen, bemängelten viele. Stichwort: Altbauwohnungs-Milieu, das in Berliner Agenturen arbeitet. Es ging alles in allem sehr weiß und wohlhabend zu.

Die zweite Staffel knüpft an den Erfolg der ersten an: Setzt ganz darauf, Spiegel der aktuellen Situation zu sein – Weihnachtszeit in Corona-Zeiten – und reagiert zugleich auf die Kritik: Ganz so homogen ist die zweite, die "Christmas-Edition", nicht.

Die Macher haben verstanden...

Der Ton dieser Serie aber ist derselbe geblieben und vermittelt sich gleich im ersten Augenblick: Provinz, eine deutsche Indie-Pop-Band, stimmt wieder auf die Art der Unterhaltung ein, die leicht und locker genug ist, um den Zuschauer nie wirklich durchzurütteln, aber doch nah genug am Zeitgeist, um hier und da sanft zum Nachdenken anzuregen.

Gleich die erste Sendung zum Beispiel widmet sich den Versuchen und Fehlschlägen eines alleinerziehenden Vaters. Es ist der Erste Advent, liebevoll bereitet er das Frühstück vor, als die Tochter das Kommando übernimmt und ihm sowie dem Anrufbeantworter mitteilt, was alles schiefläuft:

"Hallo, hier ist der Anschluss der Restfamilie Lohnmeier. Wir sind im Moment nicht da, weil Papa und Opa sich mal wieder gestritten haben, weil angeblich Opa was falsch gemacht hat. Jetzt sitz ich hier, ich kenn keine Sau und ich frier‘ mir den Arsch ab, weil Papa mal wieder nichts auf die Reihe kriegt."