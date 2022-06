"Zweifel verstärken sich": Werden Umfragen für Putin gefährlich?

Das Unbehagen in den russischen Medien wächst, und trotz angeblich hervorragender Umfragedaten hat Wladimir Putin jede Menge Grund zur Sorge. Offiziell heißt es, rund siebzig bis achtzig Prozent aller Befragten unterstützten die Politik des Kreml im Allgemeinen und den Angriff auf die Ukraine im Besonderen, Tendenz gleichbleibend. Doch die die zunehmend skeptische Tageszeitung "Nesawissimaja Gaseta" (NG) verweist darauf, dass die Umfragen für das Regime richtiggehend gefährlich werden könnten. Grund dafür ist nicht etwa die Frage, ob nun sechzig oder achtzig Prozent der Bevölkerung Putin-Fans sind, sondern die Debatte über die Kriegsziele.

Kreml enorm unter Erfolgsdruck geraten

Vierzig Prozent der Befragten antworteten dem staatlichen Demoskopie-Institut WZIOM, mit dem Angriff auf die Ukraine werde ihrer Meinung nach Russland "beschützt", die Ukraine "entwaffnet" und an einer NATO-Mitgliedschaft gehindert. Deutlich weniger Russen sind der Ansicht, es gehe darum den Donbass zu besetzen (20 Prozent) oder die Ukraine von "Nazis" zu befreien (18 Prozent). An diesen Zahlen hat sich in den letzten Monaten auch wenig verändert.

Gemessen daran ist der Kreml enorm unter Erfolgsdruck geraten, bilanziert die NG: "Solche Prioritäten bedeuten, dass das Ende der Spezialoperation ohne die Demilitarisierung der Ukraine, ohne eine eigentliche Niederlage, von der Gesellschaft möglicherweise nicht verstanden wird. Der Abbruch der Kampfhandlungen bei so einem Stand wäre näher zu erläutern. Und es scheint, dass das Erreichen der Grenzen der Regionen Donbass und Lugansk nicht mehr ausreicht, um das öffentlich als Erfolg zu verkaufen."

"Spielregeln sind härter geworden"

Demnach hätte sich die russischen Propaganda in den eigenen Fallstricken verheddert, gab sie doch Woche für Woche neue angebliche "Ziele" aus. Und was Außenminister Sergei Lawrow unter dem von ihm ausgerufenen "totalen hybriden Krieg des Westens" versteht, dürfte unter den älteren Russen kaum jemand nachvollziehen können. Kein Wunder, dass der Druck von Nationalisten wächst, die den Kreml immer unverblümter für seine angebliche "Unentschlossenheit" kritisieren und den Krieg trotz einiger territorialer Gewinne für "gescheitert" erklärten.

Abgesehen davon bezweifelt die NG die vermeintlich hohe Zustimmung zu Putin: "In den vergangenen drei Monaten haben sich die Spielregeln für die Medien und für alle, die es gewohnt sind, unverblümt im öffentlichen Raum zu sprechen, geändert, oder besser gesagt, die Spielregeln sind härter geworden. Die mangelnde Bereitschaft, die 'spezielle Operation' zu unterstützen, kann als 'Fälschung' oder 'Diskreditierung der Streitkräfte der Russischen Föderation' gedeutet und nach neuen Gesetzen bestraft werden, und sogar eine Person stigmatisieren, ihre beruflichen Aktivitäten behindern, das normale und vertraute Leben durcheinander bringen. Gleichzeitig zweifeln die Menschen, was nicht nur für Russland typisch ist, an der Anonymität von Meinungsumfragen. Jetzt könnten sich diese Zweifel nur noch mehr verstärken."

Forscher sprechen von "aufgezwungenem Konsens"

Wie WZIOM meldete, wollen sich aktuell nur noch elf Prozent der Befragten an möglichen Protestkundgebungen beteiligen, halb so viele wie im vergangenen Dezember: "Die Leute sehen und verstehen, dass Protestaktivitäten jetzt, um es milde auszudrücken, schwierig sind", leitet die NG daraus ab, und nicht etwa mehr Begeisterung für das Regime.

Unterdessen untersuchten Experten des Projekts "Re:Russia" unter der Leitung des Politikwissenschaftlers Kirill Rogow die tatsächliche Stimmungslage in Putins Reich. Demnach gibt es eine "Loyalitätsinflation" in Russland, also eine künstlich aufgeblähte Zustimmung. Einer der Gründe dafür: zehn bis fünfzehn Prozent der Bevölkerung hätten schlichtweg Angst, ihre Meinung zu sagen. Im Übrigen seien zwar 50 bis 75 Prozent der Befragten "für den Krieg", es komme jedoch sehr auf die Fragestellung an.

Viele wollen nur "eigene Leute" schützen

Dieser Ansicht schloss sich der Direktor des Instituts Levada an, wonach die Hälfte aller Russen den Angriffskrieg richtig finden, weitere dreißig Prozent ihre Zustimmung aber unter den "Vorbehalt" stellen, dass vor allem "die eigenen Leute" geschützt werden müssten, nicht etwa fremde Nationen.

Seit April seien die Zustimmungs-Zahlen rückläufig, und die Jüngeren seien sowieso deutlich skeptischer als die Rentner-Generation, die ihr Weltbild überwiegend dem russischen Fernsehen entnehme. Kirill Rogow und seine Kollegen sprechen daher von einem "aufgezwungenen Konsens", heißt es in der "Moscow Times".

"Schwieriger geworden, Junge und Gebildete zu finden"

Der Soziologe Alexei Titkow von der Moskauer Hochschule für Sozial- und Wirtschaftswissenschaften verwies im kremlkritischen Online-Portal "Meduza" darauf, dass früher rund zehn Prozent der angefragten Russen auskunftsfreudig waren, aktuell nur noch rund sieben Prozent. Von denen wiederum gebe besonders viele, die ausschließlich das Fernsehen als Informationsquelle nutzten, also potentielle Kreml-Anhänger: "Es ist schwieriger geworden, in einer Gruppe junger und gebildeter Bürger Leute zu finden, die bereit sind, zu beantworten. Um eine repräsentative Auswahl zu sichern, müssen sie mehr als üblich Aufwand betreiben. Das ist die erste Schwierigkeit, die aufgetreten ist - die Zusammensetzung der Menschen."

"Sie sorgen sich und warten darauf, dass alles endet"

Außerdem gebe es zwei Arten der Verzerrung: Befragte würden rundheraus lügen und entgegen ihrer wahren Ansicht sagen, was der Kreml erwartet, oder Menschen mit Zweifeln würden diese beiseite lassen und "selbstbewusster" zustimmen als ihnen eigentlich zumute ist.

Zum aktuellen Meinungsklima sagt Titkow: "Etwa die Hälfte der Bürger sind durchaus überzeugte Anhänger der aktuellen Politik, allerdings ohne Militanz, ohne Blutdurst. Der Rest ist komplexer zusammengesetzt. Ungefähr ein Fünftel, ein Sechstel sind offene, entschiedene Gegner der Militäroperation, und die verbleibenden etwa ein Viertel der Bürger sind diejenigen, die darüber verwirrt sind, mit widerstreitenden Gefühlen. Auf eine direkte Frage, ob Sie den Krieg unterstützen, werden sie höchstwahrscheinlich antworten: 'Ja, ich unterstütze ihn.' Aber gleichzeitig empfinden sie keine Freude, keinen Stolz darüber. Vielmehr machen sie sich Sorgen und warten darauf, dass alles endet."

Den Russen rät Titkow, keine "journalistischen Nacherzählungen" von Umfragen zu lesen, sondern lieber die veröffentlichen Daten zur Hand zu nehmen und sich selbst ein Bild davon zu machen.