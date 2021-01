Zweifel ausgeräumt: Chemnitz wird Europäische Kulturhauptstadt

Unerfreuliche Wochen liegen hinter Chemnitz: Kaum hatte die zuständige Jury Ende Oktober die sächsische Metropole zur Europäischen Kulturhauptstadt 2025 ausgerufen, sorgten mehrere Artikel in der "Süddeutschen Zeitung" für Aufsehen, wonach an der Entscheidung ein "Friends & Family"-Netzwerk beteiligt gewesen sein soll. Von einem Filz aus Beratern war die Rede, von "Vetternwirtschaft", einem teuren "Bohai", die Recherchen legten sogar nahe, dass einige der Beteiligten vom Bewerbungsverfahren persönlich profitiert hatten.

Doch eine Nachprüfung der Europäischen Kommission und der deutschen Kulturminister hat offensichtlich wenig Konkretes ergeben. Bei einer Online-Konferenz nahm die Vorsitzende der Jury, die Österreicherin Sylvia Amann, gegenüber der Ministerrunde noch einmal zu allen geäußerten Vorwürfen Stellung. Demnach blieben an der Rechtmäßigkeit der Entscheidung keinerlei Zweifel.

Vorwürfe ausgeräumt

"Ich bin froh und dankbar für die gute und konstruktive Diskussion", so die sächsische Kulturministerin Barbara Klepsch in einer Pressekonferenz nach dem einstimmigen Votum für Chemnitz, das eigentlich nur eine Formalie war. Sie freue sich über die "gute Botschaft zum Auftakt des Jahres", so Klepsch, und würdigte den Auftritt von Chemnitz als "sehr, sehr gute Bewerbung". Was die Kritik an der Rolle der Berater im Vorfeld angeht, hätten sich alle Beteiligten "intensiv ausgetauscht". Die Vorwürfe seien allesamt "aus der Welt geschafft" worden.

Gleichwohl, so Klepsch, sei Transparenz bei künftigen Wettbewerben um den Titel der Europäischen Kulturhauptstadt wichtig. Daher seien die Kulturminister auch noch einmal auf die zuständige Europäische Kommission zugegangen und hätten angeregt, zum Beispiel über feste "Sperrfristen" nachzudenken, wenn ein Berater in die Jury geht und umgekehrt. Grundsätzlich werde es auch in Zukunft nicht ohne kundige Berater gehen, ganz im Gegenteil: "Es wird wichtig bleiben, dass die Städte gute Berater zur Verfügung haben."