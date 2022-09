Zweierlei Maß? Netrebko-Ehemann Eyvazov singt in Moskau

Auf der offiziellen Seite von Yusif Eyvazov (45) findet sich bezeichnender Weise kein Hinweis auf sein derzeitiges Engagement in Moskau. Unter den angekündigten Konzerten ist ein gemeinsamer Auftritt mit Ehefrau Anna Netrebko im Kulturzentrum von Tel Aviv am 1. Oktober der nächste Termin, Ende Oktober folgen Aufführungen in Verdis "Aida" am Teatro Real in Madrid. Doch derzeit steht Eyvazov im Moskauer Bolschoi-Theater als Hermann in Tschaikowskis "Pique Dame" auf der Bühne. Das wundert russische Medien nicht wenig, wäre es doch angesichts des Kriegs in der Ukraine undenkbar, dass Star-Sopranistin Anna Netrebko in Moskau auftritt, ohne gleichzeitig im Westen noch mehr Reputation zu verlieren.

"Kein Kontakt mehr zu seinen Fans"

"Überraschender Weise trafen die repressiven Maßnahmen ihren Ehemann Yusif Eyvazov praktisch nicht", heißt es denn auch im russischen Society-Portal "Telegramma". Andere Moskauer Medien hielten die Auftritte immerhin für "erwähnenswert" und titelten, die Familie sei wohl "gespalten" und der Sänger unterstütze die "Strategie" seiner Frau mit seinen Auftritten in Moskau jedenfalls nicht. Für den 8. Dezember ist ein Solokonzert in der russischen Hauptstadt angekündigt, auch das wird auf Eyvazovs Homepage nicht erwähnt. Schon werden Parallelen gezogen zum Promi-Paar Alla Pugatschowa und ihrem Ehemann Maxim Galkin. Die seit ihren gemeinsamen Auftritten mit Udo Lindenberg auch im Westen prominente Rocksängerin kehrte kürzlich nach einem sechsmonatigen Auslandsaufenthalt nach Moskau zurück, ihr Mann, ein bekannter TV-Moderator und Entertainer, blieb im Ausland.