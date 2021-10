Zwei Welten – ein Zuhause: Migration und Identitätssuche

Wer bin ich? Wo bin ich zu Hause? Diese Fragen stellen sich in besonderem Maße Menschen mit Migrationserfahrung. Sie kennen mehr als eine Welt, sie kennen mehr als eine Sprache.

Doch der Aufbruch in eine neue Welt ist auch immer mit Unsicherheit, Angst und Zweifeln verbunden – und der Hoffnung, einen neuen Platz zu finden. Dabei ist es oft ein langer Weg, bis diese Erfahrungen auch als innerer Reichtum wertgeschätzt werden können.

Mit 14 Jahren in ein neues Leben

Kristina Frasch ist diesen Weg gegangen. Mit 14 Jahren kommt sie zusammen mit ihren Eltern und ihrer Schwester nach Deutschland. Eine schwierige Zeit für das pubertierende Mädchen, das seine Freundinnen und seine Heimat vermisst.

"Eine gute Anfängerin sein" heißt es damals für Kristina. Sie muss die fremde Sprache und die lateinische Schrift lernen. Den Blick nach vorne richten und mit der Sehnsucht nach dem Verlorenen zurechtkommen.

Kristina muss die siebte Klasse wiederholen. Schule macht ihr plötzlich Angst.

"Ich weiß noch ganz genau, als ich erfahren habe, dass ich bald in die neue Schule gehen muss, habe ich am gleichen Tag Fieber bekommen und lag dann noch eine Woche krank im Bett. Wahrscheinlich weil ich so gestresst war und Angst hatte, in die neue Schule zu gehen." Kristina Frasch

Von Muster-Schülerin zu einer mit Problemen

Aus dem ehemals so engagierten Mädchen, das in seiner russischen Schule Klassen- und sogar Schulsprecherin war, Gedichte schrieb und diese an literarischen Abenden vortrug, wird eine stille, schüchterne Schülerin, die Angst hat, etwas Falsches zu sagen.

Als ihr die Lust ausgeht, sich anzustrengen, beginnt sie zusammen mit anderen Jugendlichen die Schule zu schwänzen. Es ist eine schwierige Zeit für sie – und ihre Eltern. Lange weiß Kristina nicht, was sie mit ihrem Leben anfangen soll, welchen Beruf sie ergreifen will. Dann wird sie auf den Bachelor-Studiengang Religionspädagogik an der Evangelischen Hochschule Nürnberg aufmerksam.

"Ich hatte auch Religionslehrer oder Lehrerinnen in der Schule, aber ich habe nie darüber nachgedacht, dass das ein Beruf ist. Und sehr lange war ich der Meinung, dass es wirklich reiner Zufall war, dass ich in diesem Studiengang gelandet bin. Und jetzt, wenn ich mein Leben so ein bisschen analysiere und reflektiere, denke ich mir: Das war auf keinen Fall ein Zufall. Das war meine Berufung." Kristina Frasch

Heute kann sich Kristina keinen anderen Beruf mehr vorstellen. Sie empfindet es als großes Glück, mit den Schülerinnen und Schülern auch über deren Identität sprechen zu können, ihnen vielleicht auf einem Weg helfen zu können, den sie einst selbst gegangen ist.

"Religion und mein Studium und mein Beruf – das alles hat mir geholfen, diesen Platz im Leben zu finden und zu sagen: Das bin ich." Kristina Frasch

Eine Reise zu den eigenen Wurzeln

Migration ist wie eine lange Reise zu sich selbst, die jeder Mensch auf seine Art erlebt. So auch David Löwen, der heute mit seiner Familie in Nürnberg lebt. Als Kind, behütet in der Großfamilie, hat auch er diese Reise vor vielen Jahren angetreten.

David war elf Jahre alt, als seine Eltern eine Ausreisegenehmigung erhielten. Der Bub hatte damals keine Vorstellung von Deutschland, war aber gespannt auf den Flughafen und den Flug.

"Mich hat die Ausreise emotional nicht besonders berührt. Ich war ja gerade elf. Die Eltern waren da, die Großeltern sind mit ausgereist, Onkel und Tante mit der ältesten Tochter dann auch. Und man hatte irgendwie die Leute, die einem sehr wichtig waren, um sich." David Löwen

So behütet von der engsten Familie, wird das Bewegende für David die Reise zu den eigenen Wurzeln – familiär und religiös.

Zum Mittelpunkt in diesen ersten Jahren in Deutschland wird für David der Großvater mütterlicherseits, Johann Nickel, der den Enkeln oft von seiner bewegenden Lebensgeschichte erzählt. Sie handelt von Flucht, Vertreibung und Zwangsarbeit, aber auch davon, was es heißt, zur christlichen Glaubensgemeinschaft der Mennoniten zu gehören. Diesen Glauben lebt David heute auch mit seiner Familie – mit seiner Frau und den fünf gemeinsamen Söhnen.

Gottvertrauen, Menschlichkeit, Friedfertigkeit. Die mennonitische Spiritualität hat seine Vorfahren in Russland durch schwere Zeiten getragen und David gibt sie weiter an die nächste Generation. Für ihn selbst wurde sie zur Antwort auf die Frage: Wer bin ich?

"Mir fällt es seit vielen Jahren tatsächlich am einfachsten, mich christlich zu deuten. Ich bin ein Geschöpf Gottes. Ich bin jemand, dem Jesus sehr wichtig ist, dem ich versuche nachzufolgen mit meinem Leben. Und meine Identität bekomme ich tatsächlich auch von ihm." David Löwen

"Zuwanderer"–Biografien

David Löwen nimmt ehrenamtlich teil am Forschungsprojekt "Zuwanderung" der Stadt Nürnberg. Er interviewt Menschen, die nach 1945 hier eingewandert sind und befragt sie zu ihrer Lebensgeschichte und zu ihren Wurzeln.

Es ist eine ganz besondere Aufgabe für David. Zuwanderungsbiografien zu archivieren heiße, einen Schatz zu heben. Für die Stadt und für die Menschen selbst.

"Dass man sein Leben mal am Stück erzählt, hilft unheimlich vielen, sich selber zu verstehen. Ich höre das ganz häufig nach den Interviews. Am Anfang heißt es 'mein Leben ist in 45 Minuten erzählt'. Dann, zweieinhalb Stunden später, heißt es: 'Wow, darüber habe ich noch nie nachgedacht. Oder ich habe jetzt Dinge für mich verstanden, die ich noch nie verstanden habe.' Und jedes dieser Interviews war wirklich eine große Bereicherung." David Löwen

Kristina Frasch und David Löwen haben beide eine spirituelle Identität in einer globalisierten Welt gefunden, in der viele Menschen mehr als eine Welt kennen. Sie macht offen für andere, für Vielfalt und Menschlichkeit und sie schenkt ein Zuhause, das man nie verliert.

Hoffnungsgeschichten – BR Fernsehen, Sonntag 10. Oktober 2021, 09:45 – 10:15 Uhr