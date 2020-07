Zwei Konfessionen, eine Liebe: Ökumene mit Hindernissen

Thomas Wolf und seine Frau Katja Straubinger-Wolf sind beide religiös und in ihrer jeweiligen Kirche tief verwurzelt: Er ist evangelischer Pfarrer in Rehau bei Hof. Sie ist katholische Religionspädagogin im Erzbistum Bamberg.

Dass es gerade ihre Kirchenzugehörigkeit war, die ihre Beziehung fast unmöglich gemacht hätte, ist heute kaum noch vorstellbar.

Alles begann bei der evangelischen Jugend

"Wir haben uns im evangelischen Jugendwerk kennengelernt. Das war natürlich die evangelische Jugend. Ich bin da in meinen kühnsten Träumen nicht auf die Idee gekommen, dass da eine Katholikin auftauchen könnte. Nein, Scherz. Natürlich war der Glaube bei der Gemeinde- und Jugendarbeit wichtig gewesen in der Zeit, aber die Konfession der einzelnen war irrelevant. Zunächst." Thomas Wolf

Damals bei den Jugendtreffen spielte die Konfession der beiden noch keine Rolle. Das änderte sich erst, als Katja sich für ein Studium der Religionspädagogik interessierte und Thomas Evangelische Theologie studierte. Diese Berufswahl war mit klaren Regeln verbunden, erzählt Thomas Wolf: "Da gab es die klare Vorgabe, dass ich eine evangelische Frau heiraten muss, und wenn Kinder kämen, die auch evangelisch getauft werden müssen. Da kam eigentlich nichts anderes in Frage."

Scheitert ihre Liebe an den Kirchen?

Katja Straubinger-Wolf wollte das so nicht hinnehmen und holte sich katholischen Beistand beim damaligen Leiter des Seelsorgeamtes, Günther Raab. Der Domkapitular war für ihre Anstellung im Erzbistum zuständig. Der Fall von Katja und Thomas war damals ein Novum: Eine Religionspädagogin, die einen evangelischen Pfarrer heiraten will – das gab es im Erzbistum Bamberg noch nie.

"Es gibt für dieses Problem gar keine strenge Vorschrift oder Verbote. Man kannte so einen Fall noch nicht. Man ist wahrscheinlich davon ausgegangen, dass der eine sagt: ‚Gut, du setzt dich durch. Und ich mache alles mit, was von deiner Seite aus gefordert wird.’ Die beiden waren aber ein besonderer Fall: Er wollte bewusst in seiner Kirche leben und sie wollte bewusst auch katholisch bleiben und weiterhin als katholische Gemeindereferentin tätig sein." Günther Raab, ehemaliger Leiter des Seelsorgeamtes

Die Konfession zu wechseln kam für Katja Straubinger-Wolf nicht in Frage, dafür war sie zu tief in ihrem Glauben verwurzelt. Doch beide glaubten an ihre Liebe und auch Domkapitular Günther Raab war von ihrer Liebe überzeugt. Er setzte sich damals beim Bischof für die beiden ein – mit Erfolg: Der Bischof sagt Ja. So konnten Katja und Thomas mit dem Segen beider Kirchen heiraten.

Ihr Glaube trennt nicht, sondern verbindet.

Es sind gerade Themen wie die Bewahrung der Schöpfung oder der Einsatz für Gerechtigkeit, die Thomas und Katja sehr verbinden. Beide nehmen den Glauben des anderen als bereichernd wahr. Für Katja ist es vor allem die Gnadenzusage im evangelischen Glauben, die sie fasziniert. Zudem ist sie zu einer leidenschaftlichen Predigthörerin geworden, erzählt sie.

Ihr Mann ist von den klaren liturgischen Abläufen in der katholischen Kirche angetan: "Das machen die Kollegen perfekt. Die können einziehen. Die Evangelischen können einfach nicht in einen Gottesdienst einziehen. Das klappt nie. Die Katholiken machen das einfach. Und wie sie vorne am Altar stehen, diese Vollzüge, so sorgfältig damit umzugehen. Das begeistert mich."

Die Beziehung der Straubinger-Wolfs hält nun schon seit 35 Jahren, ein beispiel gelebter Ökumene.

Der Newsletter von BR Religion bringt jeden Freitag die neuesten Nachrichten, Themen und Sendungen aus der Redaktion Religion und Orientierung in Ihre Mailbox. Hier geht’s zur Anmeldung!