Zwei Komödien an einem Abend: Studiobühne Bayreuth in Sanspareil

Zwei Mal Anton Tschechow, zwei Mal Liebe und zwei Mal Katastrophen. Die jeweils in einem einzigen Akt gespielten Bühnenstücke "Der Heiratsantrag" und "Der Bär" im Felsentheater Sanspareil im Landkreis Kulmbach zeigen mit viel Charme die komplizierten und immer wieder neuen Fallstricke der Liebe von unterschiedlichen Seiten. Beide Inszenierungen der Studiobühne Bayreuth beginnen harmlos, nehmen aber sehr schnell Fahrt auf. Missverständnisse jagen einander und hitzköpfige Diskussionen zwischen Mann und Frau lassen die Befürchtung aufkommen: Die Beiden werden sich eher umbringen als lieben.

"Der Bär": Ein Rüpel will einer Witwe ans Geld

Seit dem Tode ihres Mannes vergräbt sich die schöne Witwe Popowa zuhause in Trauer. Eines Tages stürmt der grobschlächtige Gutsbesitzer Smirnow herein und fordert 1.200 Rubel, die der Verstorbene ihm noch schulden würde. Doch die Witwe kann und will ihm das Geld nicht geben. Smirnow poltert umher und will nicht weichen, bevor die Schulden beglichen sind. Es entbrennt in dem Haus ein heftiger und zugleich spannender und witziger Kampf zwischen den Geschlechtern. Schließlich kommt es zum Duell.

"Der Heiratsantrag": Streit statt Verlobung

In Frack und Zylinder bittet der gut situierte, aber schüchterne Junggeselle Lomov um die Hand der temperamentvollen Nachbarstochter Natalia. Vater Tschubukow stimmt gerne zu, doch da hat er die Rechnung ohne seine Tochter gemacht: Bevor Lomov seinen Heiratsantrag machen kann, gerät das fast verlobte Paar in einen aberwitzigen Streit über die Besitzrechte der Ochsenwiesen. Lomov verschwindet, bevor sie erfährt, warum er gekommen war. Die Situation eskaliert bis zum überraschenden (glücklichen) Ende.

Tickets an der Abendkasse

Für die kommenden Aufführungen im Garten der Markgräfin Wilhelmine in Sanspareil wird es noch Tickets an der Abendkasse geben: Für den 13. und 18. August um 20 Uhr und für den 14. und 21. August um 18 Uhr. Jeder Einakter dauert rund 40 Minuten, dazwischen gibt es eine Pause, in der eisgekühlte Getränke auf die Gäste warten.

Rund 40 Sitzplätze stehen im Felsentheater im Landkreis Kulmbach für die Zuschauer bereit. Corona-Schutzmaßnahmen sind derzeit nicht erforderlich.